“Можете поздравлять”: Виктория Боня намекает на скорую свадьбу

Еще вечером Виктория Боня заинтриговала подписчиков видео, на котором она в крайне откровенном платье собирается повеселиться и потанцевать. Позднее в stories и вовсе появилась фотография шикарного кольца с огромным бриллиантом на безымянном пальце звезды. “Ну, что, можете поздравлять меня”, — поделилась эмоциями телеведущая.

Пока Боня не раскрывает никаких подробностей по поводу возможной помолвки. Именно поэтому поклонники гадают, действительно ли Виктория собралась замуж или же она всего лишь пытается привлечь к себе внимание.

Напомним, что пока 42-летняя Боня ни разу не была замужем. Ее связывали длительные отношения с сыном миллионера Александром Смерфитом, от которого звезда родила дочь. Виктория мечтала о роскошной свадьбе, но в 2017-м влюбленные расстались, сохранив дружеские отношения.

Позднее Викторию заметили в компании миллиардера Пьера Андюрана. Вместе они появились на красной дорожке Каннского кинофестиваля, но роман довольно быстро закончился. После этого Боня личную жизнь не афишировала. Лишь иногда звезда намекала на то, что не одинока.

По словам Виктории, ей не хочется делать отношения публичными. Телеведущую можно понять, ведь у нее довольно много хейтеров, только и ждущих возможности обсудить Боню.

Сейчас Виктория живет на две страны, постоянно путешествуя между Россией и Монако. В Москву звезда приезжает ради решения рабочих вопросов, а в европейском государстве она живет на постоянной основе. Где именно Боня познакомилась со своим таинственным ухажером неизвестно. Вполне возможно, вскоре она расскажет о переменах в личной жизни чуть больше.