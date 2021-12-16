“Жена была ведьмой”: неожиданное признание “Электроника” Владимира Торсуева

“Жена была ведьмой, вот даже брат не отрицает, — отметил 55-летний актер в “Судьбе человека” с Борисом Корчевниковым на “России 1”. — Эта женитьба была какой-то абсурдной историей. Она меня приворожила на самом деле. Я совершенно случайно приехал в гости к своей приятельнице и увидел эту женщину. Через две минуты сказал, что женюсь на ней”.

Поначалу Торсуев не придавал значения увлечению жены черной магией, лишь со временем понял, что его жизнь резко поменялась в худшую сторону.

“Наши родители не пришли к нам на свадьбу, все мои друзья после знакомства с ней резко отказались с нами общаться. Видел колдовские атрибуты жены, видел результаты колдовства, уголовно наказуемых деяний. Человеческая жизнь для нее была ничтожной”, — вспомнил Владимир Юрьевич.

Брат-близнец артиста уточнил, что вокруг этой женщина стали гибнуть люди… “Она еще пыталась меня подставить. Я сам стал угасать. Мои друзья взяли меня под белы руки и отвели к колдуну. Если зададите мне вопрос, что я бы хотел изменить в своей жизни, то, наверно, я бы исключил этого человека из своей жизни”, — рассказал Владимир Торсуев.