Химик предупредил о смертельной опасности бенгальских огней

“Фейерверки, петарды, бенгальские огни — это всё разработки военных специалистов”, — сказал эксперт в интервью радиостанции “Говорит Москва”.

Он отметил, что в состав современных бенгальских огней входит много токсичных веществ, которые должны окрашивать сверкание в те или иные цвета.

“Вот эти соединения неорганического толка как раз являются достаточно токсичными”, — обратил внимание Мустафин.

В частности, он рассказал, что голубое сияние придает добавление соединений меди, которые могут вызывать рак. Другая добавка — сульфат сурьмы. Она также известна канцерогенной активностью.

Также Мустафин отметил, что зеленоватый цвет сверкания достигается добавлением нитрата бария, который негативно влияет на дыхание человека. А от алюминия, который всегда входит в состав бенгальских огней, даже после сгорания одного бенгальского огня в воздух поднимаются сотни “отравляющих токсичных веществ совершенно неполезных и ненужных для человека”.

“Каждый год огромное количество людей отравляется результатами этих токсикантов”, — подчеркнул профессор.

Он порекомендовал не разжигать бенгальские огни в комнате и уж тем более над праздничным столом с яствами. Если уж делать фейерверк, то только на улице. Хотя это, говорит эксперт, негативно сказывается на окружающей среде. “Эффект от салютов во время больших праздников можно сравнить с крупным лесным пожаром”, — сказал Мустафин.