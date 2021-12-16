Приговор пранкеру-лихачу Эдварду Билу отменен и может стать более жестким

“Ранее прокуратура обжаловала приговор блогеру в виде ограничений свободы — стороне обвинения он показался слишком мягким. Билу снова избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий”, — говорится в публикации.

В июле Эдварда Била приговорили к 2 годам ограничения свободы с лишением права управления транспортными средствами на 3 года. По решению суда он не мог покидать место постоянного проживания с 20:00 до 8:00, выезжать за пределы Москвы и Московской области, а также менять место жительства без уведомления.

ДТП на Садовом кольце произошло 1 апреля 2021 года. Бил за рулем Audi вылетел на встречную полосу, в результате ДТП пять автомобилей получили различные повреждения. В аварии серьезно пострадала консультант Госдумы Мария Артемова.

В октябре Эдвард Бил сжег свое водительское удостоверение и снял это на видео.