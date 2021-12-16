4 способа бороться с потерей сексуального желания

Как можно меньше стресса

Понятно, что полностью избежать стрессовых ситуаций не получится, однако в наших силах снизить уровень травмирующих ситуаций. Если принимать любую мелочь близко к сердцу, не стоит и рассчитывать на устойчивый гормональный фон, от которого, кстати, сильно зависит влечение. Важно научиться выстраивать некое подобие психологического барьера, через который не пройдут будничные проблемы. Кроме того, старайтесь не нести проблемы домой. Еще лучше, если вы найдете способ снимать стресс, который накапливается за неделю. Это может быть что угодно, главное, чтобы негатив “выветривался”.

Больше спорта

Один из самых эффективных способов поддерживать в тонусе физическое и психологическое состояние — регулярные занятия спортом. Особенно важен спорт в жизни мужчины, так как нагрузки помогают вырабатывать необходимый для качественной интимной жизни тестостерон. Но и женщинам не стоит забывать о посещение фитнес-центров, уже через несколько недель вы заметите прилив энергии, в том числе и сексуальной.

Ароматы в помощь

Не секрет, что натуральные афродизиаки способны творить чудеса. Об этом знают и создатели парфюма, и не скромничая добавляют необходимые ингредиенты в состав своих продуктов. Вы можете найти в составе туалетной воды следующие компоненты: жасмин, бергамот, мускатный орех, иланг-иланг и пачули. Можно не сомневаться, если парфюм содержит данные ингредиенты, интерес партнерши (или партнера) будет однозначно выше. Все же, многое зависит и от человека рядом, попробуйте помочь своей второй половинке снова заинтересоваться вами таким ароматным способом.

Какие препараты вы принимаете?

Даже выписанные по рецепту препараты могут оказывать серьезное влияние на интимную жизнь. Возможно, ваши проблемы в сексуальной сфере связаны именно с недостатком витаминов, которые плохо всасываются или просто не производятся из-за приема слишком агрессивных лекарств. Очень часто сексуальное влечение снижается на фоне приема антидепрессантов, важно немедленно обратиться к специалисту для корректировки дозы препарата, если вы замечаете полное или частичное отсутствие сексуального желания, и раньше с такими симптомами не сталкивались.