Стала известна судьба команды Александра Градского в шоу “Голос”

Сегодня вечером на Первом канале состоится первый эфир шоу “Голос” без Александра Градского. Наставника не стало 28 ноября, все это время руководство проекта решало, как поступить с его командой и креслом. Ходили слухи, что место мэтра может занять либо сын Александра Борисовича Даниил, либо другие авторитетные личности, в частности, Лариса Долина или Григорий Лепс. Так или иначе, дальнейший сценарий должна была одобрить компания Talpa, владеющая правами на телевизионные конкурсы The Voice.

“СтарХит” выяснил, как будут разворачиваться события в “прямых эфирах”. Вчера проходили репетиции, в ходе которых можно было сделать вывод, что никакой замены в итоге не случится, ученики Градского продолжат борьбу в команде его имени. “Нового наставника не будет 100%”, — подтвердили на площадке. На данный момент ребят трое: Алишер Каримов, Татьяна Качурина и Карина Купер, которую Александр Борисович спас на этапе “нокаутов”. Кто пройдет дальше, в полуфинал, выберут телезрители при помощи онлайн-голосования.

Кстати, одна из участниц команды Градского проговорилась, что может исполнить песню Александры Пахмутовой "Нежность", известную также по первой строчке "Опустела без тебя Земля". Причем по какой-то невероятно мрачной иронии судьбы эту песню ей посоветовал взять именно Градский еще в ноябре.

Что касается красного кресла наставника, то оно, по словам участников, с огромной долей вероятности останется в студии до финала — в память о Градском. Кстати, оказалось, что ситуация, развернувшаяся в российской версии шоу, все же не уникальна. Похожий случай произошел в Испании около 10 лет назад, когда коуч проекта, Дженни Ривера, погибла в авиакатастрофе в Мексике. Ее судейское место в павильоне также не тронули.

Остальные судьи нашего “Голоса” с трепетом ждут завтрашних съемок. “Первый прямой эфир 10 сезона “Голоса”. Четвертьфинал. И первая наша программа без Александра Борисовича. Пока даже не представляю, как это будет. Не представляю, как держать себя в руках и продолжать делать шоу. Но надо. Во имя светлой памяти Друга, во имя Зрителя, во имя Музыки, не побоюсь всех этих слов”, — признался Леонид Агутин.