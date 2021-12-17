Стала известна судьба команды Александра Градского в шоу “Голос”
Все три недели, как не стало самого опытного наставника проекта, зрители гадали, как же сложится судьба его команды и займет ли кто-то кресло Александра Борисовича. “СтарХит” утверждает, что у него есть ответы на эти вопросы.
Сегодня вечером на Первом канале состоится первый эфир шоу “Голос” без Александра Градского. Наставника не стало 28 ноября, все это время руководство проекта решало, как поступить с его командой и креслом. Ходили слухи, что место мэтра может занять либо сын Александра Борисовича Даниил, либо другие авторитетные личности, в частности, Лариса Долина или Григорий Лепс. Так или иначе, дальнейший сценарий должна была одобрить компания Talpa, владеющая правами на телевизионные конкурсы The Voice.
“СтарХит” выяснил, как будут разворачиваться события в “прямых эфирах”. Вчера проходили репетиции, в ходе которых можно было сделать вывод, что никакой замены в итоге не случится, ученики Градского продолжат борьбу в команде его имени. “Нового наставника не будет 100%”, — подтвердили на площадке. На данный момент ребят трое: Алишер Каримов, Татьяна Качурина и Карина Купер, которую Александр Борисович спас на этапе “нокаутов”. Кто пройдет дальше, в полуфинал, выберут телезрители при помощи онлайн-голосования.
Кстати, одна из участниц команды Градского проговорилась, что может исполнить песню Александры Пахмутовой "Нежность", известную также по первой строчке "Опустела без тебя Земля". Причем по какой-то невероятно мрачной иронии судьбы эту песню ей посоветовал взять именно Градский еще в ноябре.
Что касается красного кресла наставника, то оно, по словам участников, с огромной долей вероятности останется в студии до финала — в память о Градском. Кстати, оказалось, что ситуация, развернувшаяся в российской версии шоу, все же не уникальна. Похожий случай произошел в Испании около 10 лет назад, когда коуч проекта, Дженни Ривера, погибла в авиакатастрофе в Мексике. Ее судейское место в павильоне также не тронули.
Остальные судьи нашего “Голоса” с трепетом ждут завтрашних съемок. “Первый прямой эфир 10 сезона “Голоса”. Четвертьфинал. И первая наша программа без Александра Борисовича. Пока даже не представляю, как это будет. Не представляю, как держать себя в руках и продолжать делать шоу. Но надо. Во имя светлой памяти Друга, во имя Зрителя, во имя Музыки, не побоюсь всех этих слов”, — признался Леонид Агутин.