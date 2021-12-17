“Бомба замедленного действия”: после лечения Лариса Гузеева задыхается в эфире

Лариса Гузеева всерьез напугала поклонников. Дело в том, что в одном из выпусков шоу “Давай поженимся!” артистка буквально хрипела. Лариса Андреевна призналась, что лечится самостоятельно и госпитализация ей не нужна. Однако она призналась, что непрекращающиеся проблемы со здоровьем ее сводят с ума.

“Представляете, после ковида вот такая ерунда — то одно, то другое. Не знаю, что с горлом. Болит оно”, — сообщила знаменитость.

К слову, ранее Гузеева жаловалась на быструю утомляемость и проблемы с памятью. Кроме того, из-за гормональной терапии она набрала лишние килограммы, звезду буквально раздуло. “Я сейчас страшная невозможно… Это такой кошмар, когда ты раздутая как шар… Ковидно-гормональные килограммы уходят со скрипом. Жизнь — борьба”, — рассказывала она.

Ранее актриса сообщала, что ее жизнь сильно изменилась. “Ты один на один со своими проблемами, должен об этом знать и быть готовым. Быть взрослым, отвечать за себя. Простые истины, верно? Я не была готова. Пересмотрела все, что было “до”. Буду учиться всему заново, ведь вирус жестокий”, — делилась Лариса Андреевна.

Но больше всего ее огорчают сплетни. “Столько злобы и ненависти к переболевшим и выжившим от ковида я не встречала. Нормальный человек это понять не может. Особая ненависть и злоба к людям публичным… Людоеды, остановитесь, мы не делаем за счет государства пластические операции, притворяясь больными, мы не получаем денег за то, что лежим в больнице… Людоеды”, — не сдержалась ранее артистка.

“Типичный ларингит — воспаление голосовых связок и гортани. А вот симптомов дыхательной недостаточности я не увидел, темп речи и одышка в пределах нормы”, — прокомментировал состояние Гузеевой врач-пульмонолог Сергей Пурсяев. Однако, по словам доктора, даже банальный ларингит после перенесенного ковида может быть крайне опасен.

“Коронавирус дает осложнение на все органы, возникает полиорганная недостаточность. По сути, это бомба замедленного действия, и где-когда она рванет, никто не знает, — продолжает Сергей Михайлович. — Например, ларингит может перейти в бронхит и опуститься ниже, а там сосуды затромбованы — вот это уже страшно. Конечно, Гузеева не Градский, у того бросались в глаза признаки инвалидности. Но я бы рекомендовал ей непременно делать ингаляции, проводить физиотерапию, полоскать горло и побольше пить теплой воды. Все-таки работа не телевидении непростая: снимают сутками, нервы, большое количество контактов. Все это сейчас противопоказано ослабленному организму телеведущей. После коронавируса в ее возрасте надо восстанавливаться около года: отдыхать, правильно питаться, минимизировать нагрузку и бывать на санаторно-курортном лечении”.