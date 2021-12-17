Главная причина, по которой нельзя пить горячий чай(6)
Зимой желание съесть тарелку горячего наваристого супа или выпить чашку-другую горячего чая бывает велико как никогда. Но исследователи Американского онкологического общества настоятельно рекомендуют воздерживаться от потребления еды и напитков, отличающихся высокой температурой. По словам специалистов, такая привычка ассоциируется с развитием рака пищевода, — сообщает Medikforum.
Исследователями были изучены данные более 50 000 человек. Ученые обнаружили: у людей, которые регулярно пьют чай температурой выше 60 градусов, риск развития рака пищевода на 90 процентов выше (по сравнению с теми, кто равнодушен к горячему питью). Чтобы подвергнуться такому риску, достаточно выпивать около 700 мл в день, то есть около двух больших чашек горячего чая.
“Солнечный ожог может поспособствовать раку кожи, курение — раку легких, а горячая еда и напитки — раку пищевода. Последние травмируют нежную слизистую ткань пищеварительного органа, и со временем это может привести к клеточным изменениям, образованию злокачественных клеток”, — поясняют эксперты.
Какую же температуру должен иметь чай? Специалисты поясняют: сразу после заваривания он обычно имеет температуру от 80 до 95 градусов. Если дать чаю остыть на несколько градусов и выпить только одну чашку, вряд ли случится что-то опасное, тем более, что такой напиток вряд ли можно выпить залпом. Но любителям чая, которые не ограничиваются единственной чашкой, употребляют его в количестве более 500 мл за день, важно следить за тем, чтобы температура напитка не превышала 60 градусов, — такова рекомендация ученых.