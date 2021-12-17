Главная причина, по которой нельзя пить горячий чай

Исследователями были изучены данные более 50 000 человек. Ученые обнаружили: у людей, которые регулярно пьют чай температурой выше 60 градусов, риск развития рака пищевода на 90 процентов выше (по сравнению с теми, кто равнодушен к горячему питью). Чтобы подвергнуться такому риску, достаточно выпивать около 700 мл в день, то есть около двух больших чашек горячего чая.

Какую же температуру должен иметь чай? Специалисты поясняют: сразу после заваривания он обычно имеет температуру от 80 до 95 градусов. Если дать чаю остыть на несколько градусов и выпить только одну чашку, вряд ли случится что-то опасное, тем более, что такой напиток вряд ли можно выпить залпом. Но любителям чая, которые не ограничиваются единственной чашкой, употребляют его в количестве более 500 мл за день, важно следить за тем, чтобы температура напитка не превышала 60 градусов, — такова рекомендация ученых.