Рак унес жизнь сестры Бенедикта Камбербэтча

45-летняя звезда сериала “Шерлок”, участник многих голливудских проектов, включая фильмы о супергероях, Бенедикт Камбербэтч заявил, что потерял 62-летнюю родную сестру Трейси Пикок. 7 лет она вела битву с тяжёлым злокачественным новообразованием. Трейси воздерживалась от публичной жизни и не часто появлялась перед объективами камер, как её звёздный брат. До последнего времени никто и не знал, что эта женщина больна.

Бенедикт Камбербэтч, которого скоро можно будет увидеть в очередной экранизации приключений Человека-паука, заявил, что опечален до предела. По его словам, Трейси очень резко отличалась от всего этого мира и была абсолютно уникальным человеком. Она являлась превосходным художником, но также занималась реставрационными работами, восстанавливала холсты, рамы и столярные изделия. При этом женщина постоянно дарила своим родственникам уникальные рождественские праздничные открытки.

Матерью Трейси, как и Бенедикта является актриса Ванда Вентем. Правда, отцы у них разные. Трейси часто приглядывала за маленьким братом, а однажды случайно оставила его на ледяной крыше, о чём впоследствии постоянно переживала. Сам Камбербэтч любит вспоминать этот момент своей жизни с улыбкой.