ВИДЕО | Продюсер фильма “Сволочи” убил стоматолога

Известно, что 59-летний Оганесян был постоянным клиентом клиники в Ясном проезде. В итоге он остался недоволен результатом, но руководство предложило ему передать работу по гарантии. Мурад пришел поговорить со стоматологом, которого в итоге ранил ножом в живот.

Оганесян — бывший генпродюсер центра “Парадиз”. Они работали над скандальным фильмом 2006 года “Сволочи”. Кроме того, Мурад занимал должности в компания “Парадиз Видео”, “Парадиз Диджитал” и “Парадиз Медиа”. За минувшие два года они закрылись.

Стоматолог был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, где сегодня скончался. Нападавший же после инцидента сам сдался полиции и сказал, что врач его обманул. Уже возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ “Покушение на убийство”. А на следующий день Оганесяну исполнилось 60 лет. Вот такой юбилей получился…