Стало известно о состоянии Юрия Антонова после перенесенных операций и коронавируса

Он напомнил, что недавно Юрий Михайлович переболел коронавирусом. Сейчас певец старается выполнять все рекомендации по соблюдению мер безопасности. До этого 76-летний музыкант перенес три серьезные операции на ноге. Их последствия до сих пор дают о себе знать, отметил собеседник “ВМ”: “Заниматься полноценно карьерой Юрий Михайлович не может, потому что когда у тебя что-то болит, тебе все равно на творчество. Он каждый день практически ездит на процедуры. Когда они закончатся, неизвестно. Думаю, что еще два месяца он точно будет посещать врача”.