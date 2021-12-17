Бывший диетолог принца Гарри рассказала о правильном питании в праздники

Пикок признает, что в праздники трудно придерживаться здорового образа жизни. Но это не значит, что можно махнуть на себя рукой. Бывший диетолог принца Гарри считает, что после вредной еды нужно, по возможности, делать передышку. “Позвольте себе более легкий, более овощной и белковый обед или в этот вечер откажитесь от алкоголя”, — предлагает она.

Пикок советует не пить натощак, а борьбу с похмельем стараться делать чуть более полезной. “Не надо себя обижать, хотите блинчиков — ешьте, но добавьте ложку орехового масла или какой-нибудь йогурт и ягоды, чтобы заодно получить белок и антиоксиданты”.

Во время праздников можно практиковать интервальное голодание, считает диетолог. Например, выделять для питания восемь часов в сутки, а в остальное время не прикасаться к еде.

По мнению Пикок, во время праздников стоит почаще бывать на улице. Это способствует сохранению психического здоровья и позволяет сохранить физическую активность в тот период, когда обычно не до спортзала.