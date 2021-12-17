ФОТО | Анна Курникова показала детей-двойняшек

Двойняшки Николас и Люси стали такими взрослыми, что поклонники Курниковой и Иглесиаса их совсем не узнали. Теннисистка не балует юзеров частыми снимками, но каждый из них действительно становится долгожданным. Так, позирующие на фоне детских игровых площадок малыши собрали сотни комплиментов и виртуальных аплодисментов.

“Боже мой, что это за прелесть?”, “Какие красавчики, лучезарные! Счастья деткам!”, “Глазки-то мамины!”, “Да нет же, очень похожи на папу! Улыбка Энрике!” — спорили между собой фолловеры звезд.

Третий ребенок у Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса появился 30 января 2020 года. Спортсменка родила дочку, которую нарекли именем Мария. Роман двух звезд длится аж с 2001 года — этим отношениям можно только позавидовать.