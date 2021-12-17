“Не дождетесь”: Григорий Лепс вышел на связь и рассказал о самочувствии

На видео Лепс опроверг все пугающие новости и заявил, что действительно находился в больнице незначительное время, но не по причине запоя, а из-за внезапного плохого самочувствия. А все желающие ему смерти не дождутся этого.

“Вас в очередной раз ввели в заблуждение. Я уже столько раз умирал, что даже и не знаю, найдется ли столько земли на кладбище, чтоб меня там похоронить. Не дождетесь. У меня был гипертонический криз, не очень сильный, но я решил лечь в больницу”, — рассказал певец на своей странице в Instagram.

По его словам, в медицинском учреждении он провел всего лишь один день. Врачи обследовали Лепса и, не обнаружив никаких патологий, для поддержания нормального самочувствия сделали ему пару капельниц. Ведь у певца в ближайшие дни намечен концерт, который, по его словам, состоится вне зависимости от всего случившегося.

“Сердце, сосуды в порядке. Такое бывает. Иногда человек срывается, я имею ввиду физически. Слишком большое напряжение”, — добавил Лепс.

Буквально неделю назад поклонники узнали новость о разводе Григория Лепса. С женой Анной он прожил 20 лет. Пара считалась одной из крепких в российском шоу-бизнесе. Инициатором расставания выступила Шаплыкова. Что конкретно послужило причиной разрыва, пока еще супруги рассказывать не желают.