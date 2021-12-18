Звезда “Секса в большом городе” обвиняется в изнасилованиях

Обе женщины предпочли не называть своих настоящих имен, представившись псевдонимами — Лили и Зои. Одна по-прежнему работает в индустрии развлечений и боится последствий, если ее личность вдруг станет известна. “На столько лет я похоронила его. И теперь увидела вновь и решила, что пора попытаться предать огласке те случаи и рассказать, кто он такой”.

Она была молода, а Ноту 60, когда она пришла к нему в квартиру как к звезде. Он был женат и имел детей, и девушка даже не думала, что что-то между ними произойдет. Она была его фанаткой, и в тот вечер была пьяна. Но он начал целовать ее, а потом накинулся и взял силой.

По словам второй девушки, когда она зашла в его квартиру, чтобы вернуть книгу, он поцеловал ее. Она неуверенно поцеловала в ответ, но затем сказала: “Спасибо, я возвращаюсь к своей подруге”. Сам по себе поцелуй не встревожил ее; она думала, что поцелуй Мистера Бига будет забавной историей, которую можно потом будет рассказать друзьям. Но затем он притянул ее к себе, подвел к кровати, снял с нее шорты и плавки и изнасиловал.

Она вернулась к подруге-психологу. Эта подруга сообщила THR, что девушка была совершенно другой, опустошенной, когда вернулась из квартиры Нота.

Крис Нот незамедлительно ответил THR в своем заявлении: “Обвинения против меня, выдвинутые людьми, которых я встречал много лет, даже десятилетий назад, категорически ложные. Эти истории могли иметь место 30 лет назад или 30 дней — для меня “нет” всегда означает “нет”. Я никогда не переступал черту. Встречи были обоюдными, с согласия сторон. Я знаю одно: я не нападал на этих женщин”.

Пока против актера не выдвинуты официальные обвинения.