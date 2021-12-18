Кино
18.12.2021, 15:01

Злая ирония судьбы: “корона” сорвала съемки “Короны”

 (2)
ФОТО: screenshot - youtube

Производство сериала о британской королевской семье “Корона” пострадало из-за вспышки коронавируса на съемочной площадке, сообщает Daily Mail со ссылкой на источник в стриминговом сервисе Netflix.

Восемь членов съемочной группы получили положительный тест на коронавирус. “Съемки “Короны” были свернуты на день раньше, и команда отправилась на рождественские каникулы из-за подтвержденных случаев заболевания”, — рассказали в компании.

Известно, что перед заморозкой съемок на площадке впервые появился 44-летний актер Берти Карвел, который сыграет премьер-министра Тони Блэра.

Пятый сезон “Короны” выйдет на стриминговом сервисе в ноябре 2022 года. В частности, в нем покажут развод принцессы Дианы и принца Чарльза и события, предшествовавшие ее смерти. Создатели шоу уже говорили, что воссоздавать смертельную аварию, в которую попала принцесса Диана, в фильме не будут.

Оставить комментарий Читать комментарии (2)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии