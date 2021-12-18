Злая ирония судьбы: “корона” сорвала съемки “Короны”

Восемь членов съемочной группы получили положительный тест на коронавирус . “Съемки “Короны” были свернуты на день раньше, и команда отправилась на рождественские каникулы из-за подтвержденных случаев заболевания”, — рассказали в компании.

Пятый сезон “Короны” выйдет на стриминговом сервисе в ноябре 2022 года. В частности, в нем покажут развод принцессы Дианы и принца Чарльза и события, предшествовавшие ее смерти. Создатели шоу уже говорили, что воссоздавать смертельную аварию, в которую попала принцесса Диана, в фильме не будут.