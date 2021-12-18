Злая ирония судьбы: “корона” сорвала съемки “Короны”(2)
Производство сериала о британской королевской семье “Корона” пострадало из-за вспышки коронавируса на съемочной площадке, сообщает Daily Mail со ссылкой на источник в стриминговом сервисе Netflix.
Восемь членов съемочной группы получили положительный тест на коронавирус. “Съемки “Короны” были свернуты на день раньше, и команда отправилась на рождественские каникулы из-за подтвержденных случаев заболевания”, — рассказали в компании.
Известно, что перед заморозкой съемок на площадке впервые появился 44-летний актер Берти Карвел, который сыграет премьер-министра Тони Блэра.
Пятый сезон “Короны” выйдет на стриминговом сервисе в ноябре 2022 года. В частности, в нем покажут развод принцессы Дианы и принца Чарльза и события, предшествовавшие ее смерти. Создатели шоу уже говорили, что воссоздавать смертельную аварию, в которую попала принцесса Диана, в фильме не будут.