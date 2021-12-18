ВИДЕО | Новая серия “Ну, погоди!” вышла — кажется, зрители не оценили

Вот они — более объемные Заяц, Волк, новые персонажи их “вселенной” и новые голоса за кадром. Гарик Харламов вовсю вопит и требует погодить, Дмитрий Хрусталев смущается, остальные обходятся в основном междометиями.

Как можно заметить, изменилась и мотивация Волка. Если в 1969 он захотел сблизиться (чисто геометрически) с Зайцем в гастрономических целях, то теперь захотел сблизиться (уже в другом значении этого слова) с Косулей, а Заяц теперь воспринимается не как еда и не как враг, а лишь как назойливое препятствие. Заяц, к слову, наконец-то подрос и вышел из возраста вечного мальчика: об этом говорят изменившиеся пропорции тела и увеличение отдельных его частей (разумеется, речь об ушах!). В 1969 Волк насвистываниет "Песню о друге" и намекает, что первоначально озвучивать его звали Владимира Высоцкого. В 2021 Волк косплеит Арнольда Шварценеггера из "Терминатора-3" и намекает, что авторы его посмотрели. Ну а секрет Ежа, который умудряется находиться, кажется, в нескольких местах одновременно, нам еще предстоит выяснить.

Или не предстоит: не все после увиденного согласятся ждать новых серий. “Союзмультфильму” страшно повезло: он выпустил свое новое творение аккурат после того, как Youtube решил скрыть дизлайки и пока еще не передумал. В результате какая-то часть зрителей их просто не стала ставить: какой смысл, если не видно? Но даже тех, кто дизлайк все равно поставил из принципа, примерно в два раза больше, чем лайнувших — 5,1 тыс. против 2,7 тыс. (спасибо программистам, нашедшим возможности все же увидеть отрицательные оценки).

Кроме того, под мультиком отключены комментарии — видимо, чтобы народная любовь не мешала работать над следующими продолжениями.

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