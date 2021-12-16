Глеб Самойлов про счастливые события за этот год: "Не было таких"
—У вас есть программ песни Агата Кристи с симфоническим оркестром! Вам эта программа больше по душе?
— В программе с оркестром не только песни Агаты Кристи, там есть песни и The MATRIXX. Я люблю свои песни. В каждой песне — это я.
— Не хотели бы приехать к нам в Таллин и выступить с симфоническим оркестром?
— Да, хотели бы, почему нет.
— Какую программу везете в этот раз Эстонию?
— Программа называется “Тёмная сторона”, в неё входят как песни Агаты, так и Матрицы.
— Давно у нас не были?
— Я не помню, были мы Матрицей в Таллине или нет. Агата была.
— Какие воспоминания о Таллинне?
— Городов за все годы так много накопилось, что сложно что-то выделить.
— Поменялся ли со временем ваш зритель?
— Поменялся, конечно. Во-первых, когда распалась группа “Агата Кристи”, он раскололся. А сейчас смешанная аудитория: есть люди и моего возраста, и на 10-20 лет младше, это бывшие поклонники Агаты Кристи. Они в бОльшей массе ходят на наши концерты. Молодежь тоже приходит на концерты, непосредственна нас (на Матрицу).
— Про что пишите свою следующую песню? Почему захотели спеть на эту тему?
— Как сказал один известный писатель: ковыряюсь потихоньку:)
— В этом году из-за коронавируса ушло много легендарных людей. В связи с уходом какого человека вы почувствовали сильнейшую утрату?
— У меня, слава богу, из друзей именно никто не умер. Болевшие есть, но слава богу обошлось.
— Самое счастливое событие за этот год?
— Не было таких.
— Чем собираетесь заняться в Эстонии? Будет ли у вас свободное время?
— Времени не будет, скорее всего, никакого. Поэтому заниматься будем исключительно работой.
Сейчас Глеб женат на Татьяне Ларионовой. Женщина младше супруга на 18 лет и как две капли воды похожа на Наталью Орейро. Они познакомились во время интервью (на тот момент избранница музыканта работала журналисткой), и симпатичная девушка сразу же запала в душу мужчине. Через некоторое время они встретились в неформальной обстановке, и очень скоро простой флирт перерос в серьезные отношения. (https://uznayvse.ru/)
В 2020 году группа Самойлова дала ряд концертов в городах России. В это же время музыкант работал над новой пластинкой. В 2021 году Самойлов представил небольшой альбом из двух композиций — “Лежу в палате наркоманов” и “Каменное дно”.