Глеб Самойлов про счастливые события за этот год: "Не было таких"

—У вас есть программ песни Агата Кристи с симфоническим оркестром! Вам эта программа больше по душе?

— В программе с оркестром не только песни Агаты Кристи, там есть песни и The MATRIXX. Я люблю свои песни. В каждой песне — это я.

— Не хотели бы приехать к нам в Таллин и выступить с симфоническим оркестром?

— Да, хотели бы, почему нет.

— Какую программу везете в этот раз Эстонию?

— Программа называется “Тёмная сторона”, в неё входят как песни Агаты, так и Матрицы.

— Давно у нас не были?

— Я не помню, были мы Матрицей в Таллине или нет. Агата была.

— Какие воспоминания о Таллинне?

— Городов за все годы так много накопилось, что сложно что-то выделить.

— Поменялся ли со временем ваш зритель?

— Поменялся, конечно. Во-первых, когда распалась группа “Агата Кристи”, он раскололся. А сейчас смешанная аудитория: есть люди и моего возраста, и на 10-20 лет младше, это бывшие поклонники Агаты Кристи. Они в бОльшей массе ходят на наши концерты. Молодежь тоже приходит на концерты, непосредственна нас (на Матрицу).

— Про что пишите свою следующую песню? Почему захотели спеть на эту тему?

— Как сказал один известный писатель: ковыряюсь потихоньку:)

— В этом году из-за коронавируса ушло много легендарных людей. В связи с уходом какого человека вы почувствовали сильнейшую утрату?

— У меня, слава богу, из друзей именно никто не умер. Болевшие есть, но слава богу обошлось.

— Самое счастливое событие за этот год?

— Не было таких.

— Чем собираетесь заняться в Эстонии? Будет ли у вас свободное время?

— Времени не будет, скорее всего, никакого. Поэтому заниматься будем исключительно работой.