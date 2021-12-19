"Недоразвитые": Мазаев обвинил антипрививочников в предательстве

Мазаев в качестве отрицательного примера привел позицию актрисы Марии Шукшиной, певца и композитора Юрия Лозы и других нерядовых персонажей, призывающих граждан России бойкотировать вакцинацию от коронавируса.

“Какие-то антиваксеры недоразвитые. Мало ли двоечников, троечников у нас в стране добились какой-то публичности. Надо приветствовать и поддерживать отличников, потому что их всегда было меньшинство и они, собственно, нашу цивилизацию построили: ученые и отличники. А вот эти все боговеры и прочие недоразвитые упыри они только тормозят нашу цивилизацию”, — резко высказался он.

Более того, Мазаев заявил, что считает подобные действия настоящим предательством. Сам он, кстати, вакцинировался и получил QR-код.

“Я привился, получил QR-код. Ну что, такой порядок, такие правила мы с вами установили вместе все. И что же, мы теперь сами свои собственные правила не будем выполнять? Это не хорошо. Это предательство обычное”.

Особая опасность, которую несут заявления публичных людей в том, что их авторов россияне знают, почитают их таланты, верят им. Поэтому, по мнению певца, следует лишить ВИП-антиваксеров возможности тиражировать свое мнение.

“…все эти антиваксеры — не нужно давать им трибуну для выступления, нужно просто закрывать им рот, и все”.

На прощании с народным артистом России Александром Градским солист группы “Моральный кодекс” Сергей Мазаев назвал его фундаментальной личностью и знаковой фигурой для всех русских рокеров.

“Он один из основателей нашего рок-н-ролла. Всем нам, рокерам, от того, что он просто был, было спокойнее жить, зная, что есть близкий человек, на которого всегда можно положиться, хоть вы постоянно и не общаетесь. Но вам спокойнее от этого жить, у вас есть фундамент под ногами. И когда такие люди уходят, наступает пустота, заменить Градского просто некому”, — сказал Мазаев.