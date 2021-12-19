Нарвская арт-резиденция прокладывает дорогу от видеоигр к искусству

Многогранный проект VGA (Video Games and Arts/“Видеоигры и искусство”) объединит под одной крышей миры искусства и видеоигр. В подвальном этаже арт-резиденции музей видеоигр LVLup! создаст интерактивный мир, в котором благодаря Dendy и Супер Марио посетители смогут погрузиться в удивительную атмосферу сумрачных компьютерных залов 1990-х годов. Выставка современного искусства Näotus поможет переосмыслить наследие видеоигр.

“Если брать форму и визуальную составляющую, то видеоигры сделали за десятилетия огромный скачок как в культурном, так и в техническом плане. Однако их содержание по большей части осталось прежним, — говорит куратор художественной выставки Юхан Соометс. — Бегство от реальности и отождествление себя с человечком в несколько пикселей, который скачет по мерцающему экрану телевизора, трансформировались в информационно емкий и чрезвычайно сложный процесс на плоском экране. В то же время потребность человека идентифицироваться через игры растет, но получение удовольствия от наблюдения за экраном видится ограниченным”.

География представленных на выставке работ охватывает пространство от Москвы до Тарту. Какие-то из них были созданы в этом году специально для VGA. Некоторые же знаковые произведения относятся к прошлым десятилетиям: на выставке можно узнать, как Анна Шкоденко случайно изобрела дисплей Retina за десять лет до Стива Джобса и насколько метко выразил Михкель Клейс то, что происходило на рубеже 2010-х и 2020-х годов. В выставке также принимают участие Олег Фролов (Москва), Алексей Гордин, Хенри Хютт, Данель Кахар, Рауль Келлер, Каспар П. Лойт и Дениса Штефанигова (Чехия).