Цой озвучила правдоподобную причину развода Лепса

“Мы все нормальные живые люди. И я не вижу ничего такого. Миллион лет все с любовницами ходят и с любовниками. Он симпатичный мужичок, поэтому все может быть”,- поделилась она своими соображениями.

СМИ уже подхватили распространяющуюся по социальным сетям сплетню о том, что в последнее время у Лепса был роман с телеведущей Юлией Барановской. Правда, сама Юлия над этими слухами только смеется, — сообщает riafan.

“А почему только с ним? Мне приписали роман с Александром Васильевым, Максимом Галкиным. С Кириллом Туриченко якобы я взасос целовалась”.

После того, как стало известно о предстоящем разводе Григория Лепсверидзе, известного публике под сокращенным вариантом фамилии — Лепс, с супругой Анной Шаплыковой, журналисты прикинули примерную стоимость имущества, нажитого за долгие годы брака.

Так, по подсчетам СМИ, у пары два загородных особняка с солидными участками, две квартиры в элитных домах столицы. И, помимо этого, диверсифицированный бизнес. Лепсверидзе — учредитель восьми фирм, причем самых разных направлений деятельности. Тут и общественное питание, и оптика, и торговля продуктами и продюсерский центр. А еще есть ювелирное дело — фирма “Джи Эл Джуерли”, которая продает ювелирные украшения под брендом Лепса.