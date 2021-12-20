Много спят и мало гуляют: ТОП-5 ленивых собак, которые подойдут неактивным людям

Чау-чау выглядит как большой плюшевый медведь. Это слегка отстраненные собаки, которые являются преданными и внимательными к своему хозяину. Они предпочитают жить в жилом помещении, а не в будке и вольере. Более того, им достаточно 15-минутной прогулки, чтобы оставаться здоровыми и счастливыми.

Бульмастиф считается сторожевым псом, он все-таки безумно любит свою семью. Это благородная собака, которая внушает доверие и уверенность. Это не самая энергичная собака, хотя в щенячьем возрасти их невозможно удержать на месте.

Грейхаунд является нежным псом, который любит сидеть рядом со своим хозяином. Это неагрессивные и дружелюбные псы, которые при этом сторонятся чужих людей. Если с этой собакой жестоко обращаться, она станет робкой и стеснительной.

Ши-тцу – очень дружелюбный и преданный питомец. Многие выбирают эту собаку из-за ее милого внешнего вида и небольшого размера. При этом собака одинаково превосходно себя чувствует, как в большом доме, так и в маленькой квартире.

Французский бульдог изначально выводились как крысоловы. Сегодня – это частый представитель на выставках и любимец многих семей. Любимым местом у питомца станет мягкий уголок на кресле или диване, где можно сладко поспать.