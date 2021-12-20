33 тысячи евро за два дня: Петр Чернышев не жалея сил зарабатывает на лечение Анастасии Заворотнюк

Петр Чернышев работает на износ, чтобы вылечить больную раком Анастасию Заворотнюк. Актриса страдает из-за опухоли мозга. Третий муж звезды делает все ради дражайшей супруги. Мужчина хватается за любую возможность, чтобы как можно скорее поставить на ноги любимую супругу. В какой-то момент нужда заставила фигуриста взять кредиты.

Петр принимает участие в ледовых проектах Татьяны Навки, являясь ее партнером в шоу. Благодаря зрелищным представлениям он зарабатывает приличные деньги. На днях стало известно, что на гастролях в Дубае гонорар Петра за два дня выступлений составил 2 766 715 рублей — 33 тысячи евро (если совсем точно по сегодняшнему курсу — на 77,09 больше).

Напомним, о болезни Анастасии Заворотнюк стало известно в августе 2019 года. Семья артистки никак не комментирует состояние родного человека. Позже был обнародован диагноз “глиобластома”. Это наиболее агрессивная форма опухоли мозга. На сегодняшний момент известно, что Заворотнюк находится в своем загородном доме в Крекшино. К ней приезжают врачи. Фанаты “прекрасной няни” смирились с тем, что вряд ли скоро увидят свою любимицу. Борьба с глиобластомой не дает Анастасии сил для публичных появлений. Режиссер Анатолий Демидов рассказывал, что артистка сильно поправилась, скрывает лицо за черными очками, а на голове носит платочек.