ФОТО | Похудевшая Алина Кабаева вышла в свет в блестящем платье(4)
Олимпийская чемпионка Алина Кабаева участвовала в закрытии своего турнира по художественной гимнастике “Небесная грация”. Торжество прошло в одном из ресторанов в центре Москвы, — пишет WMJ.
Для нового выхода Кабаева выбрала блестящее платье в пол золотого цвета. Волосы спортсменка завила в элегантные локоны и сделала гламурный макияж.
Утонченный образ не помешал гимнастке зажигательно танцевать под хиты Андрея Губина. Кабаева покорила всех своим артистизмом и энергией.
К слову, в последнее время Алина Кабаева часто радует поклонников стильными выходами. На открытии турнира “Небесная грация” гимнастка предстала в строгом белоснежном жакете и расклешенных брюках.
Ранее Кабаева посетила шоу “Вечерний Ургант”. На съемках звезда появилась в черном платье с вставками из тонкой сетки и босоножках на высоком каблуке.