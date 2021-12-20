ФОТО | Похудевшая Алина Кабаева вышла в свет в блестящем платье

Для нового выхода Кабаева выбрала блестящее платье в пол золотого цвета. Волосы спортсменка завила в элегантные локоны и сделала гламурный макияж.

Утонченный образ не помешал гимнастке зажигательно танцевать под хиты Андрея Губина. Кабаева покорила всех своим артистизмом и энергией.

К слову, в последнее время Алина Кабаева часто радует поклонников стильными выходами. На открытии турнира “Небесная грация” гимнастка предстала в строгом белоснежном жакете и расклешенных брюках.

Ранее Кабаева посетила шоу “Вечерний Ургант”. На съемках звезда появилась в черном платье с вставками из тонкой сетки и босоножках на высоком каблуке.