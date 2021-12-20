Муж Маши Распутиной разводится, а она сама нет. Как такое возможно?!

Саму Машу не сильно смущало, что Виктор, с которым она уже 23 года в отношениях, был женат. “Это по документации так. На самом деле, в 99-м году мы обвенчались”, — объясняется она Лере Кудрявцевой в шоу “Секрет на миллион” на канале НТВ.

Наконец, скоро бизнесмен окончательно разорвет связь с Еленой Захаровой. И сделает это уже в феврале следующего года.

Когда Кудрявцева задала вопрос, почему же все эти годы Захаров не спешил с разводом и не женился на исполнительнице хита “Гималаи”, Маша ответила: “Это уже вопрос к Виктору Евстафьевичу. Я знаю, что у него затруднения были с этой его женушкой. Потом вроде бы все это забылось, потому что знаешь, когда все хорошо, и забывается все… Живешь и живешь”.

К слову, певица все же хотела поставить заветный штамп в паспорте. “Я настаивала, но он говорил: пока нет возможности”, — признается 57-летняя артистка.

Теперь уже ей не сильно хочется замужества, а само торжество тем более: “У нас венчание было, зачем нам свадьба, да ну — через 23 года! Конечно, искусственно можно создать все, что угодно и призвать камеры, и все. Ну это уже будет надуто”.