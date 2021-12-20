ТОП-5 способов улучшить без лекарств состояние при гриппе и простуде

Питье воды

Пораженный инфекцией организм нуждается в воде, поскольку из-за лихорадки и жара он интенсивнее теряет влагу. Кроме того, потребление чистой жидкости делает более интенсивным выведение токсинов, остаточных компонентов, попадающих в кровь в результате борьбы иммунных клеток с вирусом.

Сон

Медики пояснили, что во время болезни нужно включать “режим тюленя” и спать больше обычного — до 10 часов в сутки.

Прием ванны

При мышечных болях, часто возникающих у больных гриппом, может помогать теплая, но не горячая ванна: в ней бывает полезно полежать примерно 15 минут. Однако при очень высокой температуре использовать такой метод не рекомендуется.

Полоскание

Санация солевым раствором способствует уменьшению боли в горле, смягчает заложенность носа, активизирует выделение мокроты, с которой организм покидают вирусные частицы. Но полоскание не должно быть слишком частым, иначе возникает риск пересушить слизистую ротоглотки.

Атмосфера в помещении

Важно не допускать сухости воздуха в комнате, где находится заболевший: для этого можно расставить емкости с водой. Также необходимо периодически проветривать помещение.