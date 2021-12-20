Хакамада: “Уговаривала мужа продолжить лечение, он отказывался, а я предупредила: “Помрешь”. Вот и все”

66-летняя Ирина Муцуовна призналась, что не собирается оплакивать супруга публично. Политический деятель, как и раньше, активно ведет социальные сети, работает и путешествует.

“Я же не плакальщица наемная инстаграмная. После смерти мужа не боюсь ничего. Кроме этого, я пережила уже столько всего! У меня ребенок болел раком. И выжил. Я ходила к террористам на “Норд-Ост”, зная, что меня могут убить или оставить в заложниках… Нет смысла посвящать целый курс смерти мужа (события жизни звезды легли в основу марафона Хакаматон). К тому же вряд ли я кому-то помогу, сама пока не знаю, как пережить потерю. Разве это легко? Умер человек, с которым вы жили 25 лет, и вы его забыли? Я пока это не пережила. Буду смотреть. Я же не читаю психологические книжки, я работаю с собой”, — заявила телеведущая.

Незадолго до кончины Владимира Сиротинского Хакамада отдыхала в Америке, а после — в Бразилии. Казалось, тогда женщина была счастлива, однако это не так. “За девять месяцев до этого муж перенес сложнейшую операцию на сердце и чудом спасся. Была тревога. Я его уговаривала продолжить лечение. Он отказывался, а я предупредила: “Помрешь”. Вот и все”, — объяснила Ирина Муцуовна.

А ведь у Хакамады с мужем были свободные отношения. То есть супруги жили вместе, но не чурались романов на стороне.

“Любовники с мужем были знакомы. Володя не ревновал. А то, что информация про открытый брак выходила в публичное пространство, мужа радовало. Он хотел огромной свободы. И за счет того что я везде говорила об этом, получал еще больше популярности среди девушек. Они липли к нему и повторяли: “Ты муж Хакамады? И нет проблем, потому что у вас свободный брак!” — вспоминает общественный деятель.