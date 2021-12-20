9 января на Гранитной вилле в Лайтсе состоится празднование 30-летия организации Edu Valem

Празднование весомой и значимой для образовательной организации даты,

задуманное как семейный день на Гранитной Вилле знаменитого эстонского

скульптора Тауно Кангро, не только объединит бывших и настоящих коллег, гостей и партнеров, больших и маленьких, но и станет тем волшебным рождественским зимним воскресным днем, в который все присутствующие обретут ощущение чуда и задорное настроение праздника!

В этот день сюрпризы ждут всех гостей мероприятия. Обязательная уличная

программа, связанная с народными гуляниями и Рождеством, наполнена интересными развлечениями и конкурсами. Самовар, пирожки и бублики добавят тепла и вкуса.

Заводные танцы на улице и, конечно, праздничный концерт “От мала до велика” не оставят никого равнодушными!