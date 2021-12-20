Гороскоп от Василисы Володиной на 2022 год для каждого знака Зодиака

Общий гороскоп

Несмотря на то, что водная стихия будет усмирять пылкий нрав огненного Тигра, не стоит рассчитывать на то, что можно будет расслабиться. Перемены ворвутся в жизнь каждого из нас. Поэтому будьте готовы направлять энергию в правильное русло.

Тигр – животное отважное и решительное. Эти же качества должен выработать каждый из нас в себе, чтобы быть максимально успешным. Сдаваться нельзя. Удача улыбнется тем, кто может резко поменять свою жизнь, к примеру, сменит место работы или переедет в другой город. Если вы знаете, что являетесь прекрасным специалистом, то можете смело требовать повышения.

В личной жизни стоит сбавить обороты в первой половине этого года. Поиски второй половинки лучше возобновить после июля. Если вы намерены оформить отношения, это лучше сделать весной или в начале лета.

В середине лета возможны ссоры с родными и близкими. Все будет зависеть от ваших амбиций, но излишние переживания здесь ни к чему.

В 2022 году у многих проснется творческое вдохновение. Это благоприятно для тех, кто занят в сфере культуры и искусства.

Овен

Энергетика этого года в меньшей степени повлияет на вас. Вы будете двигаться в том же направлении, что и в предыдущем году. Просто действуйте по ранее продуманному плану, сейчас эта тактика будет работать. Если вы начнете сопротивляться, то вы можете пострадать от нервного напряжения.

Телец

Вас ждет блистательный взлет в карьере. Вам будет сопутствовать удача, благодаря особому положению звезд на небосводе. Больше занимайтесь работой именно до лета, поскольку летом вам придется переключиться на отношения с родными и близкими.

Близнецы

Этот год будет для вас по-настоящему творческим. Особенно поведет тем, кто работает в сфере искусства. Однако о выстраивании новых отношений пока стоит забыть. Возможно, ваш новый возлюбленный окажется самозванцем или мошенником.