Гороскоп от Василисы Володиной на 2022 год для каждого знака Зодиака(4)
2022 год – год Водяного Тигра. Символ этого года не привык церемониться, поэтому нас ждут перемены, к которым будет готов не каждый из нас. Мы хотим изменить жизнь в положительном ключе, однако в этом году нужно быть осторожными и осмотрительными, передает yandex.zen.
Общий гороскоп
Несмотря на то, что водная стихия будет усмирять пылкий нрав огненного Тигра, не стоит рассчитывать на то, что можно будет расслабиться. Перемены ворвутся в жизнь каждого из нас. Поэтому будьте готовы направлять энергию в правильное русло.
Тигр – животное отважное и решительное. Эти же качества должен выработать каждый из нас в себе, чтобы быть максимально успешным. Сдаваться нельзя. Удача улыбнется тем, кто может резко поменять свою жизнь, к примеру, сменит место работы или переедет в другой город. Если вы знаете, что являетесь прекрасным специалистом, то можете смело требовать повышения.
В личной жизни стоит сбавить обороты в первой половине этого года. Поиски второй половинки лучше возобновить после июля. Если вы намерены оформить отношения, это лучше сделать весной или в начале лета.
В середине лета возможны ссоры с родными и близкими. Все будет зависеть от ваших амбиций, но излишние переживания здесь ни к чему.
В 2022 году у многих проснется творческое вдохновение. Это благоприятно для тех, кто занят в сфере культуры и искусства.
Овен
Энергетика этого года в меньшей степени повлияет на вас. Вы будете двигаться в том же направлении, что и в предыдущем году. Просто действуйте по ранее продуманному плану, сейчас эта тактика будет работать. Если вы начнете сопротивляться, то вы можете пострадать от нервного напряжения.
Телец
Вас ждет блистательный взлет в карьере. Вам будет сопутствовать удача, благодаря особому положению звезд на небосводе. Больше занимайтесь работой именно до лета, поскольку летом вам придется переключиться на отношения с родными и близкими.
Близнецы
Этот год будет для вас по-настоящему творческим. Особенно поведет тем, кто работает в сфере искусства. Однако о выстраивании новых отношений пока стоит забыть. Возможно, ваш новый возлюбленный окажется самозванцем или мошенником.
Рак
В начале зимы у вас случатся финансовые трудности, но они пройдут к началу весны. Возрастет уровень вашего дохода. Скорее всего, вам захочется поменять место работы или взять дополнительные обязанности, чтобы зарабатывать больше. Однако такое напряжение может обострить хронические болезни. Вам нужно найти баланс между деятельностью и личной жизнью.
Лев
Вас ждет много интересных предложений по работе. Но вам не стоит ждать от моря погоды. Вам придется быть более активным и инициативным. Вам часто будут мешать недоброжелатели, поэтому избирательно относитесь к выбору круга общения. Исключите общение с токсичными людьми.
Дева
Для вас первостепенно важными будут личные отношения. Если вы одиноки, вам непременно захочется найти свою любовь и построить долгосрочные отношения. Однако не спешите уходить в омут с головой, ведь есть более серьезные и важные дела. Иногда вам стоит посмотреть на то, как все происходит со стороны.
Весы
Этот год будет вас буквально испытывать. Однако вам стоит сохранять рассудительность и трезвость ума. Почаще отключайте эмоции, только так вы сможете понять, куда стоит двигаться дальше. Перед вами могут встать серьезные проблемы, которые будут требовать от вас максимум внимания.
Скорпион
Больше занимайтесь своим здоровьем. Не затягивайте лечение. Так вы сможете избежать обострения болезней и сохраните жизненные силы для новых свершений.
Стрелец
Вас ждут подарки судьбы. Прежде всего, это будет продвижение в карьере. Вам будет гораздо проще добиваться желаемого, хотя и без конкуренции не обойдется. Во второй половине года вы можете планировать рождение детей и вступление в брак.
Козерог
Вам нужно быть более решительными и отважными. Правильно расставляйте приоритеты. Порой вам будет сложно, но знайте, что это зависит от вашего восприятия ситуации. Чтобы расслабиться и отдохнуть, имеет смысл совместно отдыхать с любимым человеком.
Водолей
Вы будете больше всего думать о выстраивании отношений с родными и близкими. Если вы одиноки, то можете смело знакомиться и назначать романтические свидания. А если вы уже в отношениях, то самое время выводить их на новый уровень.
Рыбы
Вы будете много работать, но в конце периода вас ждет улучшение материального положения. Помните о том, что вы нуждаетесь в полноценном отдыхе, поэтому больше отдыхайте и периодически забывайте о проблемах.