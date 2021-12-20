Ольга Бузова пожаловалась на нехватку мужчин

Певица призналась, что после расставания с рэпером Давидом Манукяном поняла, что счастье любит тишину. “Когда за твоими отношениями следят, а потом разбирают на кусочки, я принимаю близко к сердцу свои сердечные драмы и очень сильно страдаю. Возможно, было бы проще, если бы никто не знал о моих отношениях”, — сказала она.

При этом, по ее словам, если человек счастлив, нет ничего плохого в том, чтобы поделиться счастьем с другими.

Бузова рассказала, что уже нашла наряд для будущего мужа, осталось лишь найти избранника. “А с этим проблема, потому что на девять девчонок по статистике сколько? Семь ребят, а может быть, пять. Или вообще нет”, — негодует певица. Отметим, что “наряд для мужа“ — это не то, в чем он должен ходить, а то, в чем Ольга будет ходить для его.

Тем временем в России со скрипом и скандалом выходят очередные “Елки“ — уже восьмые по счету. Забавно, что это случилось после выхода фильм “Елки последние” и клятвенных обещаний, что они действительно были последними. Но нет! В новую картину пригласили и Ольгу Бузову, что ее очень порадовало: “Я счастлива, что через восемь лет я наконец стала частью легендарных “Ёлок”, что продюсеры наконец поняли, какой вишенки на торте им не хватало все эти годы. Вы уже видели, как я играю в кино, как я играю в театре. Но самой главной роли у меня ещё не было. Когда и какая? Это вопрос к продюсерам”. Так что хоть любить и хочется, но главная роль будет не в семье…