Названы два спасительных для здоровья кишечника продукта

Специалист заявила, что благодаря высокой концентрации клетчатки, бобовые и ягоды помогают пищеварительному процессу. Кроме того, они действуют как пребиотики и обеспечивают пищу для пробиотиков в кишечнике.

Помимо бобовых диетолог рекомендовала включить в свой рацион различные ягоды, так как они богаты антиоксидантами и витамином С. По словам эксперта, витамин С способен питать полезные бактерии и способствует уменьшению воспаления в желудочно-кишечном тракте.

А другой специалист, доктор медицинских наук Мари Рагглс, отметила, что помимо двух вышеуказанных продуктов, в рацион стоит включить цельномолочный йогурт, кимчи и квашеную капусту. Эти продукты увеличивают разнообразие микробиома, снижает воспаление и улучшает иммунный ответ.