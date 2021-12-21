После обвинений в изнасилованиях Крис Нот потерял 12 миллионов долларов — и это не предел

Сначала компания тренажеров Peleton удалили рекламу с Крисом Нотом, которую они сняли после падений акции из-за смерти его героя мистера Бига в сериале “И просто так…”. После компания, представляющая актера, решила расторгнуть с ним контракт.

Вчера стало известно, что Крис Нот потерял запланированную сделку на 12 миллионов долларов для продажи своего бренда текилы. Компания по производству напитков Entertainment Arts Research, Inc., заявила, что немедленно завершает сотрудничество с актером.

“На данный момент нам нет смысла продвигаться вперед с этой сделкой в свете претензий, к которым необходимо относиться с предельной серьезностью”, — сказал Бернард Рубин, генеральный директор EARI в пресс-релизе.

А сегодня — новая беда: Криса уволили из сериала “Уравнитель”. Правда, в уже отснятых сериях он появится, но не более того.

Тем временем Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис поблагодарили женщин, решивших рассказать о поступках Нота и добавили, что очень опечалены поведением актера, сыгравшим идеального персонажа в их сериале.

Напомним, на днях стало известно, что три женщины обвиняют Криса Нота в изнасилованиях. Об этом с разницей в пару месяцев они рассказали журналистам. Сам актер уже прокомментировал заявления, уверяя, что все рассказы — ложь. Однако жертвы грозятся обнародовать переписку и приводят весьма реалистичные доказательства.