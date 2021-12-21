Зрители “Голоса” предположили, что с победителем уже все ясно

зрители увидели сигнал к тому, что и в целом в конкурсе в этом сезоне “по законам жанра” победит участник из команды покойного артиста. Многие уверены, что авторы шоу сознательно пойдут на такой шаг “для красоты”.

В качестве подтверждения своих предположений зрители отметили слабое выступление Татьяны Качуриной, которая, тем не менее, все равно была признана победительницей в тройке Градского. Вместе с ней в полуфинал вышел Роман Графов.

“Тут эта Качурина пол-ролика занимает своим фальшивым пением… Понятно уже, кто победит”, — ворчат зрители.

На этот раз Качурина вышла на сцену с песней “Нежность”. Она не смогла сдержать слез и расплакалась, что также не оценили пользователи Сети и зрители проекта. Они назвали ее слезы такими же фальшивыми, как и ее пение. Однако нашлись и те, кто решил заступиться за певицу, оставшуюся без наставника в середине проекта. “Талантливая, волшебная, Градский бы гордился ею!” — пишут защитники вокалистки.