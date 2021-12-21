Зрители “Голоса” предположили, что с победителем уже все ясно(12)
В минувшую пятницу в эфир вышел первый выпуск шоу “Голос”, в котором не было одного из наставников — ушедшего из жизни Александра Градского. Передача началась с минуты молчания в память о покойном музыканте. В студии появились его наследники, а коллеги по сцене выступили с трогательной речью, — пересказывает Topnews.
зрители увидели сигнал к тому, что и в целом в конкурсе в этом сезоне “по законам жанра” победит участник из команды покойного артиста. Многие уверены, что авторы шоу сознательно пойдут на такой шаг “для красоты”.
В качестве подтверждения своих предположений зрители отметили слабое выступление Татьяны Качуриной, которая, тем не менее, все равно была признана победительницей в тройке Градского. Вместе с ней в полуфинал вышел Роман Графов.
“Тут эта Качурина пол-ролика занимает своим фальшивым пением… Понятно уже, кто победит”, — ворчат зрители.
На этот раз Качурина вышла на сцену с песней “Нежность”. Она не смогла сдержать слез и расплакалась, что также не оценили пользователи Сети и зрители проекта. Они назвали ее слезы такими же фальшивыми, как и ее пение. Однако нашлись и те, кто решил заступиться за певицу, оставшуюся без наставника в середине проекта. “Талантливая, волшебная, Градский бы гордился ею!” — пишут защитники вокалистки.