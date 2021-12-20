Девки, налетай! Григорий Лепс официально снова холост, но перед разводом успел сделать шикарный подарок жене

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Хамовнический суд развёл Григория Лепса с его женой Анной Шаплыковой, — передает новость “с колес” телеграм-канал Mash. В суд пришёл только представитель жены, сам Лепс заранее согласился с разводом. Суд не стал назначать время на примирение.