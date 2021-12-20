20.12.2021, 14:26
Девки, налетай! Григорий Лепс официально снова холост, но перед разводом успел сделать шикарный подарок жене
ФОТО: screenshot - youtube
Хамовнический суд развёл Григория Лепса с его женой Анной Шаплыковой, — передает новость “с колес” телеграм-канал Mash. В суд пришёл только представитель жены, сам Лепс заранее согласился с разводом. Суд не стал назначать время на примирение.
Как сообщает издание Teleprogramma.pro, Григорий Лепс перед разводом с Анной Шаплыковой сделал поистине роскошный жест. Артист вышел из состава соучредителей бренда, который продает ювелирные украшения под именем Григория Лепса.
Кроме самого артиста, из состава учредителей вышел и его коллега по бизнесу Сайда Хусуев, что сделало Анну Шаплыкову единственной владелицей ювелирного бизнеса.
Судя по данным 2020 года, чистая прибыль с бренда Григория Лепса составила более 3 миллионов рублей — около 36 тысяч евро.