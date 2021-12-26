Женщину арестовали за сломанную во время секса в туалете паба раковину

37-летнюю Кэтрин Траммел арестовали после того, как персонал паба обнаружил ее занимающейся сексом с партнером в туалете заведения. После пара вышла из уборной и села за барную стойку, передает lenta.ru

Вскоре Траммел снова пошла в туалет и оставила после себя сломанную раковину, которую вскоре обнаружила уборщица. Тогда работники паба вызвали полицию. Во время разговора с полицейскими американка призналась, что она действительно занималась сексом с другом в туалете и в процессе случайно сломала раковину. Однако, когда ее попросили объяснить, как именно она это сделала, она отказалась.

Владелец паба обвинил посетительницу в преступном посягательстве, и ее задержали до выяснения обстоятельств. На следующее утро Траммел освободили под подписку о невыезде. Предположительно, ей придется выплатить штраф в размере 500 долларов за порчу имущества заведения.

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