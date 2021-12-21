Дима Билан завел своему коту профили в соцсетях

Все аккаунты кота Билан ведет самостоятельно от лица Соломона. В них певец делится милыми фото и видео из жизни питомца и активно отвечает на вопросы подписчиков. Милота!

Билан взял Соломона с улицы год назад. “Он прибился к моему дому в ужасном состоянии, был госпитализирован в больницу. Полтора месяца в стационаре, еще полгода восстановления. На данный момент у него ВИК, сахарный диабет в ремиссии. Каждый день нужно принимать лекарство, раз в три дня измеряем сахар, каждые две недели чекап в больнице! Справляемся! — рассказывает певец. — Диагноз не приговор! Любовь лечит!”