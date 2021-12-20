Подросток из Казахстана заявил в TikTok про стрельбу в школах и отправился в полицию

17-летний студент из Кокшетау пошутил в ТикТок и попал в полицию. Всё началось с тренда. Парень опубликовал на своей странице ролик, написав: “Когда в Казахстане еще не было стрельбы в учебных заведениях. И нет ни одного случая скулшутинга… Сейчас это выглядит, как работа для меня”. В итоге молодого шутника пригласили в кабинет полиции. В ДП Акмолинской области сообщили, что юноша пояснил правоохранителям, что видео он выложил в юмористических целях, сообщает Sputnik Казахстан.