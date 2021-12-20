Подросток из Казахстана заявил в TikTok про стрельбу в школах и отправился в полицию(2)
17-летний студент из Казахстана поучаствовал в тренде "это дело для меня". Суть тренда - показать какое-то занятие, которое идеально тебе подходит. Подросток заметил, что в казахстанских школах ни разу не стреляли и это дело для него. Полицейские не заставили себя ждать, сообщают fishki.
17-летний студент из Кокшетау пошутил в ТикТок и попал в полицию. Всё началось с тренда. Парень опубликовал на своей странице ролик, написав: “Когда в Казахстане еще не было стрельбы в учебных заведениях. И нет ни одного случая скулшутинга… Сейчас это выглядит, как работа для меня”. В итоге молодого шутника пригласили в кабинет полиции. В ДП Акмолинской области сообщили, что юноша пояснил правоохранителям, что видео он выложил в юмористических целях, сообщает Sputnik Казахстан.
В России семиклассник заявил, что хочет убивать людей. 13-летний подросток написал сочинение на тему “Твоя профессиональная карьера”. В нём он признался, что хочет стать киллером. “Для меня эта профессия очень хороша, я буду убивать плохих людей, коллекторов”, — цитирует школьника Mash. Мальчик подробно описал, как он покупает оружие, как прячется в толпе и как убивает цель. Учителя тут же донесли на киллера в полицию. Но мать и отец мальчика отказались приходить в учебное заведение. Теперь полицейские проводят проверку.