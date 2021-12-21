Умер последний участник оригинального состава легендарной рок-группы Smokie

Терри Аттли родился в 9 июня 1951 года в Брадфорде. В 1965 году вместе с своими друзьями по католической гимназии организовал рок-группу. Аттли был в ее составе с момента основания. В 1968 году коллектив стал заниматься музыкой профессионально, но первых успехов достигла только спустя семь лет. В это же время она получила свое нынешнее название Smokie, а в 1976 году был выпущен сингл Living Next Door to Alice, который стал их самым известным хитом.