За цыган ответишь! С Собчак через суд требуют 100 миллионов

Ксении Собчак не привыкать слышать оскорбления, адресованные ей. В свою очередь, своими роликами телеведущая неоднократно обижала и знаменитостей, и простых граждан. С ней даже пытались судиться, но раз за разом звезда отстаивала собственную правоту.

Разумеется, очередное видео про блогеров, продающих разные курсы, тоже наделало шума. Как призналась Ксения, она с самого начала ожидала негативной реакции звезд соцсетей и даже судебных исков. Однако против нее выступил бизнес-коуч, обвинивший телеведущую... в разжигании ненависти по национальному признаку.

“В своем ролике вы рассказываете про бизнесменов, которых считаете недобросовестными. Вы можете иметь свое мнение, это право дано вам Конституцией. Но вы не можете унижать по национальному признаку ваших соотечественников. В вашем ролике слово “инфоцыгане” является символом мошенничества и предпринимательской нечистоплотности. Тем самым вы оскорбляете целую этническую группу цыган”, — заявил Сергей Бриз.

Мужчина потребовал, чтобы Собчак удалила ролик, а также выплатила моральную компенсацию в размере 100 миллионов рублей, которую бизнес-коуч пообещал направить в Культурный фонд цыган.

Разумеется, Ксения не стала проходить мимо данных обвинений. “Я женщина не гордая, повторю: термин “инфоцыгане” придумала не я, предубеждений ни к одной нации у меня нет. Цыгане, которые танцевали в нашем ролике, с радостью поддержали эту идею. Резюмирую. По поводу цыган: народ с богатой историей и культурой, уважаю. По поводу претензий Сергея Бриза: пофиг”, — подчеркнула Собчак.

Однако теперь данное дело будет рассматриваться в суде, ведь Сергей уже написал соответствующее исковое заявление. Разумеется, мужчину тут же обвинили в пиаре. Собчак также отметила, что единственная цель данного скандала — раскрутка Бриза и его бизнеса.

Тем временем ролик про инфобизнесменов, выпущенный Ксенией Собчак, уже набрал более 4,5 миллионов просмотров на YouTube. Телеведущая не намерена останавливать свою разоблачительную деятельность, собираясь и далее снимать резонансные расследования.