ВИДЕО | Ольга Бузова так унизила со сцены бывшего мужа, что за него кинулись вступаться и новая жена, и Сергей Лазарев

“Я всегда представляла, как же это произойдет, что же скажу? Дело в том, что в этом зале сидит мой бывший муж. Дим, где ты? Я тебя не вижу, Слава Богу, конечно. Вот он машет с галерки. Как всегда! Если раньше Дмитрий Тарасов кусал локти сидя дома, то сейчас он воочию, глядя на икону стиля, глядя на самую популярную девушку страны, думает: “какой же я дурак! Как я мог ее прос…ть!”, — заявила Ольга.

Речь Бузовой вызвала очень бурную реакцию в зале. А вот Дмитрий Тарасов явно чувствовал себя неловко. Он продолжал сидеть на своем месте, выслушивая оскорбления бывшей жены и улыбаясь.

Позднее Ольга и в социальных сетях похвасталась тем, как унизила Тарасова. “Когда бывший муж воочию наблюдает, как тебе вручают награду “Fashion-артист года”, — поделилась эмоциями звезда.

Собравшись с мыслями, Тарасов все же решился на одновременно корректный и издевательский ответ. “А мой ответ будет очень прост. Я желаю Оле счастья, желаю найти такую же любовь, которую нашел я. Люблю своих жену и детей. Спасибо тебе за все, моя любимая! Всех с наступающим Новым годом”, — отметил футболист.

“Не знаю всей истории конфликта, но считаю, что Дмитрий отреагировал по-мужски!” — заявил со своей стороны Сергей Лазарев в личном блоге.

Как смогла, заступилась за мужа и Анастасия Костенко. “В карете прошлого далеко не уедешь”, — такую многозначительную цитату многодетная мама оставила в одном из сторис.

Теперь пользователи Сети разделились на два лагеря — одни поддерживают Бузову, другие считают, что она лишь опозорила себя.