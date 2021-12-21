ВИДЕО | Ольга Бузова так унизила со сцены бывшего мужа, что за него кинулись вступаться и новая жена, и Сергей Лазарев(10)
Вряд ли организаторы премии Fashion TV ожидали, что их мероприятие обернется таким громким скандалом. Все началось с того, что Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов едва не столкнулись на красной дорожке праздника. Ну а получая премию, телеведущая вышла на сцену и решила высказать все, что она думает про Тарасова, — пишет “СтарХит”.
“Я всегда представляла, как же это произойдет, что же скажу? Дело в том, что в этом зале сидит мой бывший муж. Дим, где ты? Я тебя не вижу, Слава Богу, конечно. Вот он машет с галерки. Как всегда! Если раньше Дмитрий Тарасов кусал локти сидя дома, то сейчас он воочию, глядя на икону стиля, глядя на самую популярную девушку страны, думает: “какой же я дурак! Как я мог ее прос…ть!”, — заявила Ольга.
Речь Бузовой вызвала очень бурную реакцию в зале. А вот Дмитрий Тарасов явно чувствовал себя неловко. Он продолжал сидеть на своем месте, выслушивая оскорбления бывшей жены и улыбаясь.
Позднее Ольга и в социальных сетях похвасталась тем, как унизила Тарасова. “Когда бывший муж воочию наблюдает, как тебе вручают награду “Fashion-артист года”, — поделилась эмоциями звезда.
Собравшись с мыслями, Тарасов все же решился на одновременно корректный и издевательский ответ. “А мой ответ будет очень прост. Я желаю Оле счастья, желаю найти такую же любовь, которую нашел я. Люблю своих жену и детей. Спасибо тебе за все, моя любимая! Всех с наступающим Новым годом”, — отметил футболист.
“Не знаю всей истории конфликта, но считаю, что Дмитрий отреагировал по-мужски!” — заявил со своей стороны Сергей Лазарев в личном блоге.
Как смогла, заступилась за мужа и Анастасия Костенко. “В карете прошлого далеко не уедешь”, — такую многозначительную цитату многодетная мама оставила в одном из сторис.
Теперь пользователи Сети разделились на два лагеря — одни поддерживают Бузову, другие считают, что она лишь опозорила себя.
“А зачем было его упоминать?! Мне кажется, если бы она сделала вид, что не заметила Дмитрия, это смотрелось бы более выигрышно”; “Так жалко это выглядело, если честно. Неловко за нее даже”; “У Димы жена и дети, а Оля до сих пор думает, что он убивается по ней. Причем дело не в Бузовой даже, есть такой тип девушек”, — делятся мнением подписчики.
Напомним, что футболист и телеведущая расстались в 2016 году. Ольга неоднократно обвиняла бывшего мужа в изменах и рукоприкладстве. В ходе бракоразводного процесса выяснилось, что Тарасов переписал на себя все совместно нажитое имущество, из-за чего Бузова лишилась дома и автомобиля.
Ольга несколько лет пыталась оправиться от предательства. В тот период утешением для нее стало творчество. Сделав блестящую карьеру и на телевидении, и в музыке, она еще раз доказала, что для сильной девушки нет ничего невозможного.
А Тарасов женился на Анастасии Костенко, которая стала его третьей супругой. Влюбленные поженились в январе 2018-го. Почти четыре года брака у них родились трое детей. По признанию Дмитрия и Анастасии, они всегда мечтали о большой семье и не прочь еще раз стать родителями.