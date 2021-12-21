21.12.2021, 17:30
ВИДЕО | Молодая жена Валерия Карпина выпустила дебютный клип(16)
ФОТО: screenshot - youtube
Пока главный тренер сборной России по футболу думает, реально ли попасть на чемпионат мира с российскими футболистами, его молодая жена выпустила свой первый клип. Выбор пал на песню “Алкоголь”.
“Друзья! Это свершилось! Самое долгожданное, важное и радостное событие в моей многолетней музыкальной карьере! Мой первый клип. Спасибо моей команде за желание творить и работать под дождем и даже под водой. И, конечно, спасибо моему любимому мужу за поддержку и веру в меня”, — написала Дарья Карпина в Instagram.
Напомним, что Валерий и Дарья Карпины сыграли свадьбу в июне 2017 года. У пары уже две дочери — Дарья и Александра.