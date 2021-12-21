ВИДЕО | Молодая жена Валерия Карпина выпустила дебютный клип

“Друзья! Это свершилось! Самое долгожданное, важное и радостное событие в моей многолетней музыкальной карьере! Мой первый клип. Спасибо моей команде за желание творить и работать под дождем и даже под водой. И, конечно, спасибо моему любимому мужу за поддержку и веру в меня”, — написала Дарья Карпина в Instagram.