21.12.2021, 19:43
В Москве избили олимпийского чемпиона, заступившегося за девушку(32)
Foto: Valery Sharifulin, Valery Sharifulin/TASS
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев госпитализирован после драки в Москве, рассказала РИА “Новости” менеджер фигуриста Елена Болотова. Инцидент произошел в ночь на 21 декабря. По словам менеджера, Соловьев заступился за свою девушку, двукратную чемпионку Европы по керлингу Анну Сидорову. Конфликт перерос в драку, и фигуриста избили.
Источник «Матч ТВ» сообщил, что трое мужчин напали на пару на улице и избили спортсмена ногами, в результате чего он попал в нейрохирургическое отделение Боткинской больницы с тяжелой травмой головы. По данным телеканала, нападавшие задержаны.
Фигуристу Дмитрию Соловьеву 32 года. Спортсмен стал победителем командных соревнований на Олимпиаде в Сочи в 2014 году, а через четыре года — серебряным призером Игр в Пхенчхане. В 2013 году он стал чемпионом Европы, а также занял третье место на чемпионате мира в танцах на льду в дуэте с Екатериной Бобровой.