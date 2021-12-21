В Москве избили олимпийского чемпиона, заступившегося за девушку

Источник «Матч ТВ» сообщил, что трое мужчин напали на пару на улице и избили спортсмена ногами, в результате чего он попал в нейрохирургическое отделение Боткинской больницы с тяжелой травмой головы. По данным телеканала, нападавшие задержаны.

Фигуристу Дмитрию Соловьеву 32 года. Спортсмен стал победителем командных соревнований на Олимпиаде в Сочи в 2014 году, а через четыре года — серебряным призером Игр в Пхенчхане. В 2013 году он стал чемпионом Европы, а также занял третье место на чемпионате мира в танцах на льду в дуэте с Екатериной Бобровой.