Гуф завершил “мыльную оперу” Айзы свадьбой со своей новой девушкой

Многие поклонники до последнего не верили, что Гуф все-таки женится на возлюбленной. Свои сомнения по этому поводу высказывала и Айза, которая откровенно насмехалась над грядущей церемонией. Но 21 декабря эти надежды были похоронены.

Юлия опубликовала несколько фотографий с праздника и поделилась эмоциями. “Чтобы ты всегда так на меня смотрел. Все остальные слова завтра. Сегодня был хороший день”, — рассказала избранница рэпера.

Для важного события Юлия выбрала короткое платье, дополнив образ бежевым пальто. Гуф и вовсе появился на празднике в спортивном костюме. При этом выглядели влюбленные невероятно счастливыми.

Напомним, что еще недавно отношения влюбленных были под угрозой. Дело в том, что Айза неожиданно объявила о воссоединении с бывшим мужем. Для Гуфа такой поворот событий стал полной неожиданностью. Позднее Айза слила переписки, из которых следовало, что рэпер действительно кокетничал с ней. Так или иначе, артист сделал выбор в пользу нынешней пассии.