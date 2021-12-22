Фильм “Купе №6” вошел в шорт-лист “Оскара” — успейте посмотреть на большом экране!(3)
Американская академия кинематографических искусств и наук объявила шорт-лист 94-й церемонии вручения премии "Оскар". В 2022 году участники будут бороться за награды в 10 разных категориях: от лучшего документального фильма до лучших визуальных эффектов. В большинстве категорий представлены по 15 проектов.
В числе вошедших в шорт-лист в номинации “Лучший фильм на иностранном языке“ — картина “Купе №6” финского режиссера Юхо Куосманена, снятая в копродукции Финляндии, России и Эстонии, сообщает “Интерфакс”. Кстати, в широкий прокат фильм вышел в начале декабря, и сегодня его еще можно успеть посмотреть. Сеанс в Apollo Kino Mustamäe начинается в 15.10.
Кроме того, в категорию короткометражной анимации попал российский мультфильм “Боксбалет” режиссера Антона Дьякова. Картина сталкивает на экране грубый бокс и изящный балет, поднимая тему различия между формой и содержанием.
Голосование за победителей продлится с 27 января по 1 февраля. Окончательные номинации будут оглашены 8 февраля. Сама церемония вручения премии “Оскар” намечена на 27 марта в Dolby Theater в Лос-Анджелесе.