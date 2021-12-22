Фильм “Купе №6” вошел в шорт-лист “Оскара” — успейте посмотреть на большом экране!

В числе вошедших в шорт-лист в номинации “Лучший фильм на иностранном языке“ — картина “Купе №6” финского режиссера Юхо Куосманена, снятая в копродукции Финляндии, России и Эстонии, сообщает “Интерфакс”. Кстати, в широкий прокат фильм вышел в начале декабря, и сегодня его еще можно успеть посмотреть. Сеанс в Apollo Kino Mustamäe начинается в 15.10.