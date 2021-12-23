Что готовят на новогодний стол известные русскоязычные люди Эстонии и сколько тратят на подарки

Общий бюджет на подарки у меня примерно 1000 евро. Люблю покупать много подарков для родных, друзей и коллег, поэтому финансово готовлюсь к праздникам заранее. Самое удобное — откладывать немного денег каждый месяц в свой личный “фонд” рождественских и новогодних подарков, тогда в конце года скапливается достаточная сумма, которую можно потратить безболезненно для текущего бюджета.

Впервые за долгое время у меня будет возможность провести праздники в узком кругу семьи, так как последние годы в обязанности старейшины входили всевозможные праздничные мероприятия, которые требовали моего присутствия. Так что если в Рождество и Новый год не будет ледяных дождей и аномальных снегопадов, я смогу провести праздники с близкими. В семье мы договорились заранее, кто кому подарит подарки, чтобы не выбрасывать деньги на ветер и не дарить друг другу бессмысленные безделушки. Хочется верить, что мне подарят пару книг, связанных с урбанистикой и городским планированием. Не скажу, что наш праздничный стол будет чем-то сильно выделяться, но возьму на себя смелось предположить, что рецепт классического оливье я освоил неплохо.

У меня нет бюджета на подарки. Не в том смысле, что это 0 евро, а в том, что готов потратить столько, сколько надо будет. Писем Деду Морозу не пишу, поэтому сам буду рад любому подарку. Новый год всегда встречаю дома с семьей. Сам ничего не готовлю, меня на кухню лучше не пускать, могу только помочь в стиле “принеси-подай”.

Бюджет на подарки сложно назвать, так как уже начиная с ноября я начинаю потихоньку покупать подарки для близких каждый раз, когда вижу что-то подходящее. Обычно подарки связаны с уходом за собой — в этом году положу любимым под ёлку косметику Бабор. Так же мне нравится дарить вещи создающие домашний уют или электронику. В планах подарить всем мой дебютный альбом “The sound of beauty”. Себе в подарок пожелала бы интересных проектов и удачных выступлений в новом 2022 году! Новый год в этот раз буду спокойно справлять с семьей и первого января у меня уже концерт в церкве Яани в 17:00.

Новый год для меня — один из самых любимых праздников. И если мне приходится работать ведущей 31 декабря, то все равно в другой день мы устраиваем праздник в кругу семьи с целой горой различных подарков. Частенько дома я сама переодеваюсь в костюм Деда Мороза и слежу, как домочадцы за подарки исполняют творческие номера. Так как я очень люблю дарить подарки, то каждый раз хочется чем-то удивить, найти что-то особенное и полезное. Я считаю, что новогодние подарки необязательно должны быть дорогими: главное — внимание и содержание сюрприза, а не его стоимость. Я очень люблю дарить подарки. Думаю, что в среднем потрачу около 500 евро точно, а скорее всего, и больше.

Бюджет не могу посчитать, так как подарки начинаю покупать уже в августе. Думаю, получается около 1000 евро: я очень богата на друзей и хороших людей , поэтому подарков делаю много. После "короны" и "прелестей" этой болезни лучший подарок — это хорошее здоровье для себя и своих близких. Буду просить у Дедушки Мороза здоровья для всех! Буду встречать в большой компании! Готовить будет муж. Селедку под шубой! Она у него лучше получается, чем у меня. Но есть ее мы будем только 1 января, так как в саму новогоднюю ночь буду работать.

Коронных блюд у меня нет. Я вообще не большой мастер кулинарии. Люблю накрывать новогодний стол так же, как это было в детстве. Опять же — это возвращение к тем самым эмоциям, к ожиданию новогоднего чуда. Не могу представить себе Новый год без традиционного салата оливье, причем именно такого, как делала мама. Ну и конечно, ледяное шампанское в красивых хрустальных бокалах. Остальное опционально, но голодным уж точно никто не останется!

Новый год встречу в самом узком семейном кругу. Из гостей будет только подруга из Риги, с которой мы сейчас крайне редко видимся. Так что я рада ее неожиданному приезду.

Сама хочу в подарок приятный сюрприз, который вызовет массу положительных эмоций. И лучше, если это будет что-то нематериальное, например, подаренное время с дорогими мне человеком или компанией. Это может быть романтический ужин, увлекательная поездка, все виды посильного (для меня) активного досуга. Благо, выбор большой, а подарить человеку эмоции — это очень здорово!

В этом году мы празднуем Новый год у старшей сестры, поэтому мне поручено приготовить “тазик” оливье. И ещё буду готовить свой фирменный медовый торт с черносливом и грецким орехом.

На подарки определенного бюджета определённого нет, — в этом году на них уйдёт около 1000 евро. Я очень люблю делать сюрпризы, но также их получать. Было бы здорово получить то, чего не ожидаешь и что тебе точно понравится! Ну а если говорить о полезных подарках, то, наверное, часы Apple.

На столе будут обязательно новогодние салаты оливье и "шуба", курица-гриль. Хочу сделать душевный праздник и в тоже время весёлый, так как это было в моем детстве. Я прочитала, что год Тигра нужно встречать в оттенках синего или голубого, поэтому я сейчас нахожусь в поисках платья этих оттенков. Читателям Дельфи и радиослушателям хочу пожелать крепкого здоровья, исполнения желаний, открытых границ, счастья и любви в новом 2022 году.

В этом году какое-то особенное ощущение праздников! Года 3 подряд мы уезжали с семьёй за границу на зимние каникулы и отмечали Новый год в жарких странах. В этом году будем дома — с семьёй и друзьями. У нас даже будет особенный утренний эфир, новогодний. Большая часть бюджета на подарки уйдет на подарки для детей. Они — главное в нашей жизни, а дочка до сих пор верит в Деда Мороза, что очень мило. Поэтому хочется радовать детей и подарить им сказку, которую они будут вспоминать, когда вырастут. Подарила бы все, что они пожелают, но это непедагогично.

Если думать о том, что бы я хотела бы получить в 2022 году, то это какие-то теплые и красивые вещи для создания уюта: халат, тапочки, свечи... Как истинная леди я, наверное, закажу всякие кремы, натуральную косметику, масла и т. д. И конечно, как любительница приготовить что-нибудь вкусное, попрошу близких подарить мне кое-что из кухонной техники. А на новогодний стол приготовлю какую-нибудь дичь и свои фирменные салатики.

Виталий Вестеринен, теле- и радиоведущий

В этот раз я буду встречать Новый год в семейном кругу (НАКОНЕЦ-ТО!)

На подарки готов потратить 500 евро или даже больше. От Деда Мороза я жду аксессуаров для путешествий и всяких гаджетов. На праздничном столе в обязательном порядке должны быть салат оливье (я действительно его люблю), бутерброды с красной икрой и фаршированные яйца. Остальные яства могут меняться от года к году — в этот раз будет запечённый гусь с черносливом.



Андрей Шмаков, шеф-повар

У меня бюджета нет. Просто буду дарить то, что понравится моим близким. Даже сейчас еще не знаю, где я буду справлять Новый год. Если в Москве, то на работе, если в Таллине, то… тоже на работе, в ТARTARe, приду туда с семьёй и родителями. Готовить буду, конечно, запечённую утку с капустой — это неизменное блюдо на этот праздник.





Алика Милова, певица

На Новый год точных планов пока нет. После победы на “Эстония ищет таланты” график стал настолько насыщенным, что практически нет даже свободного времени над этим подумать. Скорее всего, на подарки потрачу в районе 300 евро. А себе в подарок ничего конкретного не жду. Все приятно. Поздравляю всех с наступающими праздниками!





Виктор Марвин, актер

Для меня самое главное, чтобы две мои прекрасные дамы (жена и дочь) были счастливы.

Моему внутреннему Деду Морозу известны их ожидания, и бюджет ровно такой, чтобы их желания осуществились.