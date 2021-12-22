ВИДЕО | Трое на одного: в Сети появились записи конфликта с участием фигуриста Соловьева

Все произошло в центре Москвы, в одном из караоке-клубов, куда Дмитрий отправился с избранницей Анной Сидоровой. Она рассказала, что конфликт произошел на улице, когда одна из ее подруг, стоя на крыльце, попросила зажигалку у компании из троих мужчин.

Они отреагировали весьма резко, и Соловьев обратился с просьбой не разговаривать в таком тоне с девушкой. Один из компании толкнул фигуриста, отчего тот упал. “Он ударился о дверь заведения, компания налетела на него. Мы с девочками стали их разнимать. Получилось, что я и еще две девушки растаскивали парней. Точнее, Дима просто лежал, когда его били ногами. Это была не драка, можно сказать, а дерзкое нападение с их стороны. Они девушек не трогали, а он попал под руку”, — говорит Сидорова.

А вот видео, снятое самой Анной Сидоровой.

После этого на место происшествия приехала скорая помощь, а затем и полиция.

Сейчас Дмитрий Соловьев находится в нейрохирургии, за его состоянием следят врачи. О ситуации узнала Ольга Бузова, партнерша Дмитрия Соловьева по шоу “Ледниковый период-2020”. Она уже связалась с фигуристом и предложила ему помощь. “Я на связи с его командой, и, если понадобится малейшая помощь, я сделаю все возможное и невозможное для него. Я знаю, что Дима — настоящий мужчина, он проявил себя как истинный защитник любимой девушки. Дима — гордость страны, человек, который отстаивал честь России на мировой арене. Мне рассказали, что его зверски избивали аж трое парней. Мои молитвы сейчас с Димой и его семьей”, — сказала поп-певица.