“Ближайшие четыре дня — самые опасные”: у Дмитрия Соловьева обнаружилась гематома мозга

По словам Анны, последний раз она поговорила с любимым по телефону накануне, после этого ему запретили общаться по телефону. “В 22:30 было КТ, с ним совершают много медицинских манипуляций, проверяют все. Мне сложно об этом говорить, слышать, что у любимого человека травма головы. Ближайшие четыре дня — самые опасные для состояния”, — поясняет Сидорова.

Изначально медики оценили состояние Дмитрия как средней тяжести, но после всех обследований переквалифицировали на тяжелое. “Позже врачи провели дополнительные исследования — у Димы подтвердилась сильная травма головы. Более того, это не просто сотрясение — есть гематома мозга. И пока врачи говорят о том, что за ней нужно внимательно следить. Неизвестно, как эта гематома будет вести себя дальше”, — признается Анна.

Сейчас она держит связь с врачами, потому что дальше приемного отделения ее не пускают. С ней уже связались многие известные люди и предложили свою помощь, но пока что ничего не требуется.

Напомним, Анна и Дмитрий были в караоке. С компанией они вышли на улицу, где одна из девушек попросила у трех молоды людей зажигалку. Они начали грубить, поэтому Соловьев решил их остановить. “Началась перепалка, я в ней не участвовала. Я предложила к ним не обращаться, ребят это зацепило. Не знаю, что произошло дальше. Они были нетрезвые? Мне сложно сказать о их состоянии, мы никого не трогали, понимали свою ответственность. С их стороны была агрессия”, — добавляет Сидорова.



Сейчас нападавшие задержаны. 18-летних Владислава Смирнова и Владислава Яковцева подозревают в причинении вреда средней тяжести. Они задержаны на 48 часов, в ближайшее время суд изберет им меру пресечения.

