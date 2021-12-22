“Обещал всю жизнь меня любить”: доктор Курпатов пытается договориться с отцом бывшего любовника

Курпатов утверждает, что Иевский втерся к нему в доверие, а затем переписал на себя земельные участки, комнату в коммуналке, Porsche примерно за 110 тыс. евро и драгоценности почти на 50 тыс. Кроме того, молодой человек якобы вывел со счетов компании психолога “Онлайн Продакшн” около полумиллиона евро — хотя формально Иевский был её единственным владельцем и гендиректором.

У Алексея совсем другая версия. Он настаивает, что состоял в отношениях с Курпатовым, который дарил дорогие подарки, включая машину и драгоценности. Со слов Иевского, пара рассталась из-за измены психолога, который впоследствии потребовал вернуть подарки.

Сейчас Иевский находится в СИЗО, и ему грозит реальный срок. Однако стороны, судя по всему, слегка остыли и даже попытались договориться, чтобы замять скандал и решить вопрос более-менее мирным путём. Об этом свидетельствует разговор Константина Иевского, отца Алексея, с Курпатовым. Очевидно, одна из сторон решила, что публикация его — лучший способ доказать свою правоту.

Весь диалог с незначительными сокращениями можно прочитать в источнике. В кратком вольном пересказе он сводится к следующему. Курпатов обвиняет Иевского-младшего в воровстве, мошенничестве и изменах. В качестве компромисса предлагает экс-любовнику признать часть своих преступлений и получить условный срок. Иевский-старший желает просто закрыть уголовное дело и договориться полюбовно, считая главной ошибкой сына, что это не было сделано сразу.

Но единственный компромисс, к которому пришли стороны, состоит в том, что обе они готовы договариваться. Но договориться так и не могут.