ЭКСКЛЮЗИВ | Эстонские победители "Что? Где? Когда?" — про напряженный финал, любимые вопросы и личные отношения

— У кого какая роль в команде? — Если провести футбольную аналогию (речь об американском футболе - прим. "Бублик"), то Александр — это раннинбек Алексей и Валерия — это ресиверы Тимофей — это тайт-энд Ирина — сэйфти Капитан команды — это квотербек

— Какие были слабые места у вашей команды на ваш взгляд? — Мы играли против очень опытных игроков, успевших за жизнь сыграть десятки, а то и сотни тысяч вопросов. Часто такие игроки могут ответить “на рефлексе”. Что-то подобное они уже слышали или где-то играли. Такого опыта у нашей команды не было — каждый ответ нам приходилось находить за столом. Но я уверен, что именно этот недостаток нам сильно помог. Мы не терялись, если не знали ответа с первых секунд.

— Как шла подготовка к финалу? Сколько тренировок было? — Мы старались тренироваться минимум раз в неделю на протяжении 2 месяцев. Все же нам предстояло соревноваться с сыгранными командами. Огромную помощь нам оказала редактор из Москвы Дарья Ивашкевич. Вместе с ней мы отыграли огромное количество телевизионных вопросов. И еще помог Антон Хаманов — в его кафе Põhja Öökull, где проходят и турниры по "Что? Где? Когда?", и развлекательные квизы, мы провели две игры по телевизионным правилам. Уверен, что многим было тяжело справиться с мандражом, когда в начале играет композиция Рихарда Штрауса, а ведущий называет твое имя. Нам было проще — мы проходили это уже несколько раз.

— По какому принципу выбирали игроков на телеигру? — Последнее слово в формировании команды оставалось за продюсерами игры. Важнейший принцип — это разноплановость игроков. Игроки одной команды должны различаться и по типу знаний, и по характеру. За такой командой телезрителям будет интереснее всего наблюдать.

— Эта команда была специально создана для участия во втором сезоне эстонского “Что? Где? Когда?” И наша первая игра в этом составе состоялась уже на открытии сезона. С Ириной и Алексеем мы играем в квиз "Эврика" уже много-много лет. С Валерией мы принимали участие в чемпионате мира по "Брейн-рингу", а с Александром — в чемпионате мира по “Что? Где? Когда?”

— Обычно повара редко ходят в интеллектуальные клубы, откуда у тебя столько знаний? — На самом деле для большинства поваров это не вопрос знаний, а вопрос времени. Наша рабочая неделя отличается от рабочей недели “здоровых” людей. Я до последнего не верил в то, что мы пройдём, поэтому и согласился сходить на пробы. Знал бы, что точно придётся играть — скорее всего, не поддался бы на уговоры друзей.

— Как ты попал в команду? — Друзья за компанию позвали на кастинг. Через пару дней мне перезвонили и пригласили прийти снова. Подумал: может, неуверенно себя показал и поэтому надо ещё раз попробовать? Оказалось, наоборот — и я прошёл во второй тур. На следующий день после второго кастинга мне позвонил Дмитрий Пастухов и сказал, что я буду играть во втором сезоне эстонского телевизионного клуба “Что? Где? Когда?” в команде Михаила Онохова.

— Какие у вас дальнейшие планы? Будете еще участвовать в играх? — Мы решили посвятить в наши планы даже Господина Ведущего в конце выигранного нами финала. Очень хочется сыграть в Элитарном Клубе в Москве, а затем защитить наш титул в третьем сезоне игр эстонского клуба.

— Вы играли со своей женой в команде. Тяжело ли совмещать личные отношения и игру? — За столом нет ни жен, ни мужей. В Игре мы все равны.

— А какой вопрос самый интересный? — Мне очень понравился вопрос про необычный счетчик в баре на второй отборочной игре.

— Какой вопрос был самым сложным за всю серию игр? — Мне лично запомнился вопрос о всеобщей забастовке при счете 4:5 в пользу телезрителей в финале. Логику вопроса мы поняли еще в самом начале обсуждения, но очень быстро стало ясно, что версий тут как минимум 6. Помощь клуба дала нам еще 6 хороших версий. В итоге пришлось выбирать 1 из 12. Остапу в такой ситуации не везло, мы же свое "сокровище" не упустили.

— Честно говоря, понятнее не стало. Был ли у вас план на случай проигрыша? — Наш план — это показать себя достойно. И проиграй мы — уверен, что смогли бы достойно принять поражение. Проиграть нам, конечно, когда-нибудь предстоит, так что этот план мы обязательно реализуем.

— Ожидал ли ты, что игра будет такой напряженной?

— Иначе быть и не могло, но это приятное напряжение. Возможно, если бы мы хоть раз за сезон проиграли, я бы говорил сейчас по-другому.

— Был ли у вас план на случай проигрыша?

— Мы команда молодая, звёзд с неба не хватавшая. Нам терять было нечего. Не было никакого положения или статуса в клубе, никто в нас не верил, поэтому поражение нас точно не пугало. Наша задача была минимальной: взять хотя бы одно очко, что мы и сделали в первом вопросе первой игры. Всё, что было дальше, уже было успехом для нас. Проиграли бы — обнялись да руки пожали.

— Какой вопрос был самым сложным за всю серию игр?

— Из того, что приходит сейчас в голову, — вопрос про стихотворные размеры в первом полуфинале.

— А какой самый интересный?

— Пусть будет вопрос из финальной игры про портреты Гогена.

— Как оцениваешь свою игру?

— Я человек самокритичный, но в целом своей игрой остался доволен. Однозначно есть куда расти, чем я и планирую заниматься.

— Как обстоят дела на профессиональном фронте?

— В июле я стал шефом Nordic Hotel Forum`а. Мы открыли новый ресторан Noho в стиле japandi (смесь японской и скандинавской кухонь). В ресторане Stenhus, который находится в отеле Schlössle, всё как и прежде идёт отлично. Ресторан занимает первое место в категории высокой кухни по мнению Tripadvisor. В общем, жизнь кипит.

— Где будешь справлять Новый Год?

— Тут не нужно быть знатоком, чтобы догадаться. На работе, конечно!

— Сколько денег планируешь потратить на подарки?

— Обычно когда планирую, всегда трачу по итогу больше. Поэтому в этот раз буду действовать исключительно интуитивно и импульсивно. Пусть голова отдохнёт, она за этот год заслужила!

Александр Ведехин

— Как ты попал в команду?

— Знакомые сказали, что будет кастинг на второй сезон эстонской телеверсии "Что? Где? Когда?" Я решил попробовать его пройти — и прошел. После мне позвонили и сказали в какую команду меня “определили”. Мне очень повезло, потому что всех ребят я знал, а с некоторыми даже играл раньше.