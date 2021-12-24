ЭКСКЛЮЗИВ | Эстонские победители "Что? Где? Когда?" — про напряженный финал, любимые вопросы и личные отношения
На прошлой неделе на русскоязычном телеканале ETV+ состоялся финал эстонской игры "Что? Где? Когда?". За команду Михаила Онохова сыграли декоратор Ирина Рийсма, шеф-повар Тимофей Монахов, бизнес-аналитик Валерия Мююрсепп, финансист Алексей Колесников и преподаватель Александр Ведехин. Знатокам удалось вырваться вперед только в последнем раунде. Игра завершилась со счетом 6:5. "Бублик" поговорил с капитаном и его игроками.
Михаил Онохов
— Играли ли в таком составе до начала съемок “Что? Где? Когда?”
— Эта команда была специально создана для участия во втором сезоне эстонского “Что? Где? Когда?” И наша первая игра в этом составе состоялась уже на открытии сезона. С Ириной и Алексеем мы играем в квиз "Эврика" уже много-много лет. С Валерией мы принимали участие в чемпионате мира по "Брейн-рингу", а с Александром — в чемпионате мира по “Что? Где? Когда?”
— По какому принципу выбирали игроков на телеигру?
— Последнее слово в формировании команды оставалось за продюсерами игры. Важнейший принцип — это разноплановость игроков. Игроки одной команды должны различаться и по типу знаний, и по характеру. За такой командой телезрителям будет интереснее всего наблюдать.
— Как шла подготовка к финалу? Сколько тренировок было?
— Мы старались тренироваться минимум раз в неделю на протяжении 2 месяцев. Все же нам предстояло соревноваться с сыгранными командами. Огромную помощь нам оказала редактор из Москвы Дарья Ивашкевич. Вместе с ней мы отыграли огромное количество телевизионных вопросов. И еще помог Антон Хаманов — в его кафе Põhja Öökull, где проходят и турниры по "Что? Где? Когда?", и развлекательные квизы, мы провели две игры по телевизионным правилам. Уверен, что многим было тяжело справиться с мандражом, когда в начале играет композиция Рихарда Штрауса, а ведущий называет твое имя. Нам было проще — мы проходили это уже несколько раз.
— Какие были слабые места у вашей команды на ваш взгляд?
— Мы играли против очень опытных игроков, успевших за жизнь сыграть десятки, а то и сотни тысяч вопросов. Часто такие игроки могут ответить “на рефлексе”. Что-то подобное они уже слышали или где-то играли. Такого опыта у нашей команды не было — каждый ответ нам приходилось находить за столом. Но я уверен, что именно этот недостаток нам сильно помог. Мы не терялись, если не знали ответа с первых секунд.
— У кого какая роль в команде?
— Если провести футбольную аналогию (речь об американском футболе - прим. "Бублик"), то
Александр — это раннинбек
Алексей и Валерия — это ресиверы
Тимофей — это тайт-энд
Ирина — сэйфти
Капитан команды — это квотербек
— Честно говоря, понятнее не стало. Был ли у вас план на случай проигрыша?
— Наш план — это показать себя достойно. И проиграй мы — уверен, что смогли бы достойно принять поражение. Проиграть нам, конечно, когда-нибудь предстоит, так что этот план мы обязательно реализуем.
— Какой вопрос был самым сложным за всю серию игр?
— Мне лично запомнился вопрос о всеобщей забастовке при счете 4:5 в пользу телезрителей в финале. Логику вопроса мы поняли еще в самом начале обсуждения, но очень быстро стало ясно, что версий тут как минимум 6. Помощь клуба дала нам еще 6 хороших версий. В итоге пришлось выбирать 1 из 12. Остапу в такой ситуации не везло, мы же свое "сокровище" не упустили.
— А какой вопрос самый интересный?
— Мне очень понравился вопрос про необычный счетчик в баре на второй отборочной игре.
— Вы играли со своей женой в команде. Тяжело ли совмещать личные отношения и игру?
— За столом нет ни жен, ни мужей. В Игре мы все равны.
— Какие у вас дальнейшие планы? Будете еще участвовать в играх?
— Мы решили посвятить в наши планы даже Господина Ведущего в конце выигранного нами финала. Очень хочется сыграть в Элитарном Клубе в Москве, а затем защитить наш титул в третьем сезоне игр эстонского клуба.
Тимофей Монахов
— Как ты попал в команду?
— Друзья за компанию позвали на кастинг. Через пару дней мне перезвонили и пригласили прийти снова. Подумал: может, неуверенно себя показал и поэтому надо ещё раз попробовать? Оказалось, наоборот — и я прошёл во второй тур. На следующий день после второго кастинга мне позвонил Дмитрий Пастухов и сказал, что я буду играть во втором сезоне эстонского телевизионного клуба “Что? Где? Когда?” в команде Михаила Онохова.
— Обычно повара редко ходят в интеллектуальные клубы, откуда у тебя столько знаний?
— На самом деле для большинства поваров это не вопрос знаний, а вопрос времени. Наша рабочая неделя отличается от рабочей недели “здоровых” людей. Я до последнего не верил в то, что мы пройдём, поэтому и согласился сходить на пробы. Знал бы, что точно придётся играть — скорее всего, не поддался бы на уговоры друзей.
— Ожидал ли ты, что игра будет такой напряженной?
— Иначе быть и не могло, но это приятное напряжение. Возможно, если бы мы хоть раз за сезон проиграли, я бы говорил сейчас по-другому.
— Был ли у вас план на случай проигрыша?
— Мы команда молодая, звёзд с неба не хватавшая. Нам терять было нечего. Не было никакого положения или статуса в клубе, никто в нас не верил, поэтому поражение нас точно не пугало. Наша задача была минимальной: взять хотя бы одно очко, что мы и сделали в первом вопросе первой игры. Всё, что было дальше, уже было успехом для нас. Проиграли бы — обнялись да руки пожали.
— Какой вопрос был самым сложным за всю серию игр?
— Из того, что приходит сейчас в голову, — вопрос про стихотворные размеры в первом полуфинале.
— А какой самый интересный?
— Пусть будет вопрос из финальной игры про портреты Гогена.
— Как оцениваешь свою игру?
— Я человек самокритичный, но в целом своей игрой остался доволен. Однозначно есть куда расти, чем я и планирую заниматься.
— Как обстоят дела на профессиональном фронте?
— В июле я стал шефом Nordic Hotel Forum`а. Мы открыли новый ресторан Noho в стиле japandi (смесь японской и скандинавской кухонь). В ресторане Stenhus, который находится в отеле Schlössle, всё как и прежде идёт отлично. Ресторан занимает первое место в категории высокой кухни по мнению Tripadvisor. В общем, жизнь кипит.
— Где будешь справлять Новый Год?
— Тут не нужно быть знатоком, чтобы догадаться. На работе, конечно!
— Сколько денег планируешь потратить на подарки?
— Обычно когда планирую, всегда трачу по итогу больше. Поэтому в этот раз буду действовать исключительно интуитивно и импульсивно. Пусть голова отдохнёт, она за этот год заслужила!
Александр Ведехин
— Как ты попал в команду?
— Знакомые сказали, что будет кастинг на второй сезон эстонской телеверсии "Что? Где? Когда?" Я решил попробовать его пройти — и прошел. После мне позвонили и сказали в какую команду меня “определили”. Мне очень повезло, потому что всех ребят я знал, а с некоторыми даже играл раньше.
— Какие были слабые места у вашей команды на твой взгляд?
— Телевизионная версия "Что? Где? Когда?" отличается от спортивной. Если бы наша команда играла в спортивную версию, то, возможно, нам не хватило бы эрудиции по некоторым вопросам. Наряду с опытными игроками у нас были ребята, которые почти не имели игрового опыта: за их спиной только квиз “Эврика”, организатором которого я являюсь. Но в телеЧГК все это неважно. Я слышал в кулуарах, что на нас никто не ставил, потому что в клубе есть команды сильнее и опытнее. Как итог на нас ничто не давило. Была цель сыграть красиво, и мы это на мой взгляд сделали.
— Какой вопрос был самым сложным за всю серию игр?
— До сих пор считаю, что самый сложный вопрос, который игрался за нашим столом — последний вопрос финала — про животных на эстонских паспортах. Есть вопросы, которые я понимаю, как отвечать, так как сам пишу вопросы и тренирую команды. Но тут должно было случиться озарение — и оно произошло у Алексея Колесникова.
— Какой вопрос показался самым интересным?
— Мне сложно выделить один вопрос, но я хотел быть отметить, что практически каждый вопрос был интересным. В этом году очень высокая планка, телезрители молодцы.
— Как отмечали победу?
— Мы поехали в кафе “Северная Сова”. Это уникальное место, в котором проходят все интеллектуальные игры Эстонии от "Что? Где? Когда?" до “Эврики”. Сейчас кафе переехало на новое место — Рюютли 28 в Старом городе. Там по вторникам проходит “Эврика”, где можно увидеть многих участников телеЧГК и возможно, даже поиграть с ними. Если вам нравятся подобные игры, то подписывайтесь на страницу "Эврики — Клуб интеллектуальных игр" в Фейсбуке, приходите на игры с друзьями или пишите на страничке — мы найдем вам команду. В январе "Эврике" будет 7 лет. До сих пор это самый популярный паб-квиз Эстонии. В 2022 году я немного хочу поменять формат привычных уже конкурсов, но пока это секрет. Приходите, играйте — отдыхайте с умом.
— Помог ли тебе опыт организации интеллектуальных игр в достижении успеха?
— Не уверен, что помог именно опыт проведения, но опыт игры в спортивном ЧГК помог точно. У нас был план, что если выпадет суперблиц, то на него останусь я, потому что в квизах часто встречаются вопросы подобного формата “угадай что задумал художник на картинке” или “угадай фильм по минималистичному постеру”. В прошлом сезоне были подобные вопросы. Были еще опасения, что будут хокку, поэтому пришлось почитать самых известных авторов. Впрочем, все это не понадобилось.
— Можно ли с помощью своих обширных знаний много зарабатывать или сейчас в приоритете специалисты узкого профиля?
— Если человек умеет применять те знания, которые у него есть, то конечно, он может зарабатывать много. Это касается любых специалистов. Если же у человека много знаний, но он их не применяет, то чем он отличается от энциклопедии, стоящей на полке? Помимо организации паб-квиза "Эврика", я уже 5 лет занимаюсь с детьми разных возрастов от 6 до 18 лет в Tallinna Kanutiaia Huvikool. С помощью игр мы учимся анализировать исходную информацию, выбирать оптимальный вариант из нескольких, решать поставленный задачи (есть такая обучающая методика Problem Solving), учимcя формировать собственное мнение и аргументированно отстаивать его. Все занятия проходят в игровом формате, многие игры я придумываю сам под конкретные задачи. Мозг нужно развивать, как и тело, и начинать это делать лучше в детстве — тогда во взрослом возрасте человек будет знать, как ему применять все то, что он накопил за годы.