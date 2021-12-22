Eesti Kontsert наполнит рождественскую неделю яркими концертами(4)
Эстонский национальный мужской хор отмечает Рождество циклом концертов „O magnum mysterium“. В нем представлены произведения тех авторов, с которыми хор много лет связан творческими путями: Бонато, Кауманна, Лауридсена, Одегаарда. Главное произведение концертной программы, 27-минутное сочинение „Transeamus” Хенрика Одегаарда было создано по мотивам грегорианских хоралов и написано на библейские тексты. В 2016 году в сотрудничестве с композитором был выпущен авторский диск „Te lucis ante terminum” (Aurora). В роли солистки выступит меццо-сопрано Ирис Оя, за органом — Эне Салумяэ, дирижер — Микк Юлеоя. Рождественские концерты Национального мужского хора пройдут 21 декабря в тартуском концертном зале “Ванемуйне”, 22 декабря в церкви Св. Михаила в Йыхви/ Jõhvi Mihkli Kirik и 23 декабря в церкви Св. Иоанна в Таллинне.
В сотрудничестве с Estonian Funk Embassy на этой неделе в Таллинне стартует один из самых популярных концертных циклов, в рамках которого перед публикой выступит отечественная соул-дива Рита Рэй. Оригинальное творчество звезды, взошедшей на эстонском музыкальном небосклоне, приобретет новое измерение на концертах с Пярнуским городским оркестром и дирижером Каспаром Мяндом. На двухчастном концерте прозвучат песни из обоих альбомов Риты Рэй, а также эстонская музыка 70-х годов и праздничная музыка, отобранная Ритой Рэй. Выступления состоятся 21 декабря в столичном концертном зале Alexela, 25 декабря в концертном зале Пярну, 28 декабря в концертном зале Йыхви и 29 декабря в тартуском концертном зале “Ванемуйне”.
Под управлением известного дирижера Тыну Кальюсте Камерный хор Эстонской филармонии и Таллиннский камерный оркестр представят публике блистательный и грандиозный „Magnificat“ Баха — возвышенный шедевр в стиле барокко для хора, солистов и оркестра, который, вероятно, будет звучать на Рождество во многих концертных залах и церквях по всему миру. Солисты: Мария Валдмаа (сопрано), Йен Чой (сопрано), Марианне Пярна (альт), Мартин Кару (контратенор), Маркус Шефер (тенор) и Олари Вийкхольм (бас). Концерты “Жемчужины Баха. Wachet auf” пройдут 22 декабря в концертном зале “Эстония” и 23 декабря в тартуском концертном зале “Ванемуйне”.
Рождественская неделя Eesti Kontsert завершится 26 декабря концертом Hortus Musicus „Puer natus est“. Любимый многими коллектив исполнит в Таллиннской надвратной башне старинную рождественскую музыку.
С наступающими праздниками!