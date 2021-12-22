Eesti Kontsert наполнит рождественскую неделю яркими концертами

Эстонский национальный мужской хор отмечает Рождество циклом концертов „O magnum mysterium“. В нем представлены произведения тех авторов, с которыми хор много лет связан творческими путями: Бонато, Кауманна, Лауридсена, Одегаарда. Главное произведение концертной программы, 27-минутное сочинение „Transeamus” Хенрика Одегаарда было создано по мотивам грегорианских хоралов и написано на библейские тексты. В 2016 году в сотрудничестве с композитором был выпущен авторский диск „Te lucis ante terminum” (Aurora). В роли солистки выступит меццо-сопрано Ирис Оя, за органом — Эне Салумяэ, дирижер — Микк Юлеоя. Рождественские концерты Национального мужского хора пройдут 21 декабря в тартуском концертном зале “Ванемуйне”, 22 декабря в церкви Св. Михаила в Йыхви/ Jõhvi Mihkli Kirik и 23 декабря в церкви Св. Иоанна в Таллинне.

В сотрудничестве с Estonian Funk Embassy на этой неделе в Таллинне стартует один из самых популярных концертных циклов, в рамках которого перед публикой выступит отечественная соул-дива Рита Рэй. Оригинальное творчество звезды, взошедшей на эстонском музыкальном небосклоне, приобретет новое измерение на концертах с Пярнуским городским оркестром и дирижером Каспаром Мяндом. На двухчастном концерте прозвучат песни из обоих альбомов Риты Рэй, а также эстонская музыка 70-х годов и праздничная музыка, отобранная Ритой Рэй. Выступления состоятся 21 декабря в столичном концертном зале Alexela, 25 декабря в концертном зале Пярну, 28 декабря в концертном зале Йыхви и 29 декабря в тартуском концертном зале “Ванемуйне”.